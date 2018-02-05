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    Ruhsatsız kliniğin psikologları

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    05.02.2018 - 21:45 | Son Güncelleme:

    Bakırköy’de ruhsatsız işletilen psikolojik danışma merkezi, sağlık müdürlüğü tarafından kapatıldı. Merkezin sahibi ve aralarında üniversitede öğretim üyesi olan 5 psikolog hakkında 5 yıla kadar dava açıldı.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 06 Şubat’ta Kartaltepe’deki psikoloji merkezinde denetim yaptı. Gülşen S. adına kayıtlı işyerinde part-time (yarı zamanlı) danışmanlık hizmeti verildiği görülürken, iş yerinin Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, belediye veya herhangi bir kurumdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edildi.

    Merkezde sekreter olarak çalışan Mukadder S.’den işyerine ‘Anne ile çocuk eğitimleri’ ve seminerler verildiği, Pınar H., Ahmet K., Afife S., Tuğba K., Nur B.K., Hasan A., Ali E.U., Ümit Ç.’nin part-time psikolog olarak çalıştıkları öğrenildi. Psikolojik danışmanlık merkezi mühürlenip kapatılırken savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Merkezin sahibi olarak görünen Gülşen S. ve merkezde psikolog olarak görev yapan adli psikologlar hakkında “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a aykırılıktan dava açıldı.

    Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade veren psikologlar danışmanlık hizmeti vermediklerini söylerken, söz konusu merkezin ruhsatının olmadığını bilmediklerini belirttiler. 

    Etiketler: gazetehaberleri , bakırköy , psikolojik danışma merkezi , son dakika
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