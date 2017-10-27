Ruhsal zeka fark yaratacak

İçinden geçmekte olduğumuz değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Günümüzde bizi etkileyen değişimlerin en başında yapay zeka çalışmaları geliyor. Stephen Hawking, yaptığı açıklamada yapay zeka için “başımıza gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir” demişti. Bizler de Isaac Asimov’un “Ben, Robot” kitabından beri bu olgudan korkuyoruz. Günümüzde bu konudaki çalışmalar büyük hız kazandı, sadece Google’ın 11 tane yapay zeka şirketi bulunuyor. Mark Zuckerberg ve Elon Musk da bu konuda yatırım yapan isimlerin arasında. Ben kendi adıma bu konudan korkmamak gerektiğini düşünüyorum. Yapımız gereği küçüklüğümüzden beri bilinmeyenden korkuyoruz. Korku bizim kendimizi korumamızı sağlar, ancak korkuyu yenebilirsek bir şeyler yaratmaya başlarız.



Tabii bu sadece değişimin bir ayağı, bunun dışında paylaşıma dayalı ekonominin değiştiğini görmezden gelemeyiz. Bunun yakın zamanda beraber çalışmaya dayalı bir ekonomiye evrileceğini düşünüyorum. İçinde yaşadığımız iklim de değişiyor ve bizi değiştiriyor. Artık güneşe dayalı enerji sistemleri daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Geleceğin bireyleri sadece enerjiyi tüketen değil aynı zamanda üreten kişiler olacak. Kendi kendilerini kullanabilen arabalar sayesinde şehirler de değişmeye başladı. Avrupa’nın ve Amerika’nın birçok şehrinde köşe başlarında elektrik kaynakları araçları şarj ediyor. Bunun içinde yaşadığımız toplumu değiştirmeyeceğini düşünmek anlamsız olur.



Meslekler bu değişimlerden nasıl etkilenecek?

Bütün bu gelişmeler ışığında birçok çalışma alanında değişimler gözlenecek. Bunların başında diğer çalışanları yerleştiren İK personeli geliyor. Bu kişilere önümüzdeki dönem büyük iş düşüyor olacak. Öncelikle eğitimlerden bahsetmek gerekiyor. Kısa dönemde değişecek ya da yok olacak meslekler için eğitim verilmesi gibi bir gereklilik ortaya çıkıyor. Bu gereklilik insanların bildiklerini değiştirebilmeleri zorunluluğu da getiriyor. Kısa bir zaman dilimi içerisinde insanlar becerilerini değiştirebilen kişilere dönüşebilmeyi öğrenecek.

Bunun dışında değişen toplumla beraber bazı meslekler daha fazla önem kazanacak ve daha yaygın hale gelecek. Bunların başında yaşlı kişilerin bakımı, sanal gerçeklik tasarımcıları, yapay zeka uygulamacıları, ruhani meslek grupları gibi meslekler olacak. Aynı zamanda robotunuzla doğru iletişim kurmak da büyük öneme sahip olacak.



Bütün bunlar ışığında çalışanlara ve öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Çalışanların en büyük yardımcısı yine İK departmanları olacaktır. Değişen toplum ve iş yapış şekilleri yeni korkuları ortaya çıkartıyor. Bu korkularla baş etmesini öğrenmek büyük öneme sahip olacak. Bunun dışında garipliklere ve beklenmeyen değişimlere açık olmak gerekiyor. Buna uyum göstermek için insanların devamlı kendilerini geliştirecek aktivitelere katılması gerekecek. Üçüncü olarak gelecekte insanların meditasyon ve iyi olmak üzerine derin bir eğitim almaları gerekecek. Son olarak da insanların değişen koşullar altında uyum sağlama, değişme ve kırılmadan bükülme üzerine yine derin eğitimleri almalarını tavsiye ediyorum.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ NORM OLACAK

Ofis hayatı bu değişimler karşısında nasıl değişecek?

Yönetişim burada kilit kavramlardan biri olacak. Ülkelere olan ihtiyacımız birkaç yüzyıl önceydi, şu anda bunlara ihtiyacımız yok. Artık insanlar global birer vatandaş. Firmaların içindeki yapılara da bunun yansıyacağını düşünüyorum. Bu kişilerin şirketlere katacakları çok şey olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şirketlerin içinde cinsiyet eşitliği kabul edilen bir norm olacak. Ekonomik ve sosyo kültürel gelişimi düşünürken kadınları dahil etmemezlik yapamazsınız. Bunun tek yolu herkesin bir arada çalışmasıdır.



Bence ofisler de tıpkı toplumlar gibi ruhani tarafı güçlü kişilerin oluşturduğu yerlere evrilecek. Meditasyon ve ruhani yaklaşımların kabul gördüğü ofis alanı hayal ediyorum. Son olarak da neo-hümanizm kavramının hakim olacağını düşünüyorum. Şu anda hem profesyonel hem de kişisel hayatta ötekileştirmenin ön planda olduğunu görüyoruz. Karşı cins, diğer ırklar, diğer kültürler gibi birçok olgu, hayatımızı domine ediyor. Aynı gezegende yaşıyoruz, aynı iş yerini kullanıyoruz. Diğer insanları kendimizden farklı ya da aşağıda göremeyiz.

Ruhani tarafı güçlü kişiler kimler?

Günümüzde IQ (zihinsel zeka) ve EQ’dan (duygusal zeka) sonra SQ yani (ruhsal zeka) geliyor. Ruhsal zekayı,

- panik ortasında sakinliğini koruma özelliği

- Sunulma yeteneği

- Tüm perspektifleri dahil etme kabiliyeti

- Ve günlük yaşama adapte olan zihinsel arınma olarak yorumlayabiliriz.