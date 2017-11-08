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    Ruhani’den Suudiler’e: İran’ın gücünü bilirsiniz

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 23:48 | Son Güncelleme:

    GEÇEN hafta sonu Yemen’deki Şii Husi güçlerin başkent Riyad’ı balistik füze ile hedef alması üzerine Suudi Arabistan yönetiminin Tahran’a yönelik sert açıklamalarına dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den yanıt geldi.

    Ruhani, Suudi Arabistan’ı uyararak İran’ın gücünü test ederek hiçbir yere ulaşamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani, “İslam Cumhuriyeti’nin yerini ve gücünü bilirsiniz. ABD ve müttefikleri bize karşı tüm imkânlarını seferber etti, ama hiçbir şey elde edemediler” diye konuştu. Ruhani ayrıca, Yemen’den Riyad’a yönelik füze saldırısının “Suudi saldırganlığına” bir cevap olduğunu söylerken, Suudi Arabistan yönetiminin ABD ve İsrail’i dostu, İran’ı ise düşmanı olarak görmekle stratejik hata yaptığını da ekledi. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman önceki gün İran’ı Yemenli Husilere füze sağlamakla suçlayarak, bunun “doğrudan askeri saldırganlık” olduğunu ifade etmişti.  

    Etiketler: gazetehaberleri
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