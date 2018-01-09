Ruhani’den muhafazakârlara uyarı: ‘Hayat tarzı dayatmayın’

İRAN’da geçen ayın sonunda hayat pahalılığını protesto ile başlayan ancak sonrasında ağırlıklı olarak hoşnutsuz ve yoksul genç kesimlerin katılımıyla rejim karşıtı bir içeriğe bürünen gösterilerle ilgili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den önemli değerlendirmeler geldi. Amerikan New York Times’ın İranlı ISNA haber ajansından aktardığına göre reformcu Cumhurbaşkanı, değerlendirmesinde radikal muhafazakâr kanada yüklenerek, protestocuların sadece kötü ekonomiyi değil, aynı zamanda baskıcı politikalar ve yaygın yolsuzluğu da hedef aldığını söyledi. Kültür ve kuşak çatışmasına da değinen Ruhani, “Biri gelecek nesillere birinin hayat tarzını dayatamaz. Problem, iki kuşak sonramızın bizim onlardan istediğimiz şekilde yaşamasını istememiz” dedi. Ruhani, ülke genelinde sokağa çıkanların daha iyi hayat şartları için böyle yaptığını da ilave etti.

ÖZGÜRLÜKLERE VURGU: Ruhani, konuşmasında özgürlüklere de vurgu yaparak, “Bazıları insanların sadece para ve iyi bir ekonomi talep ettiğini hayal ediyor. Ancak birileri, mesela internet ağı tamamen kapatıldığında kendilerine her ay ödenecek önemli miktarda parayı kabul eder mi? Özgürlük ve insan hayatı para ile satın alınabilir mi? Birileri neden yanlış gerekçeler gösteriyor? Bu halka hakaret etmektir” dedi.

TELEVİZYONU ELEŞTİRDİ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, konuşmasında devlet televizyonunu da eleştirdi. Halkın sorunlarına kulak verilmesi ve İran Radyo Televizyon Kurumu’nun (IRIB) herhangi bir siyasi grubun değil halkın emrinde olması gerektiğine işaret eden Ruhani, “İşsizlik ve fakirlik sorunu sloganla çözülecek bir mesele değildir. Herkes şeffaf olmalı. Halk kanaat sahibi olacak şekilde bilgilendirilmeli. Devlet televizyonu siyasi bir grubun değil milletin aynası olmalıdır” dedi.

BİLGİ NOTU: İran’ın doğusunda yer alan ve muhafazakârların denetimindeki Meşhed kentinde 28 Aralık 2017’de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüş, en az 20 kişi hayatını kaybetmişti. İran Meclisi Haber Ajansı ICANA’ya konuşan Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, 28 Aralık 2017’de başlayan protestolarda ülke genelinde yaklaşık 3 bin 700 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

HAMANEY: DİNLEMELİ, DUYMALI, CEVAP VERMELİYİZ

İRAN dini lideri Ali Hamaney’den de protestolarla ilgili yeni açıklamalar geldi. Daha önce protestolarla ilgili paylaştığı tweetlerde İran’ın düşmanlarının birleştiğini söyleyen dini lider, dün halkın meşru kaygılarını dile getirme hakkı olduğunu belirterek, “Bu endişeler ele alınmalı. Dinlemeliyiz, duymalıyız. İmkânlarımız ölçüsünde cevaplar sağlamalıyız” dedi. Hamaney Twitter’dan rejime karşı olan ülkelere de sert çıkarak, “Bir kez daha ulus, ABD, İngiltere ve İran İslam Cumhuriyeti’ni yurtdışından yıkmak isteyenlere ‘başarısız oldunuz, ve gelecekte de başarısız olacaksınız’ diyor” dedi. Protestoları destekleyen ABD Başkanı Trump’a da sert çıkan Hamaney, “Çok istikrarsız biri gibi görünmekle birlikte- Beyaz Saray’da oturan bu adam, aşırı ve psikotik hadiselerin cevapsız kalmayacağını bilmeli” dedi.