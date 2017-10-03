Ruhani ve Hamaney ile buluşacak

Erdoğan, temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney ile bir araya gelecek. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandum kararının ardından tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük önem verdiği Tahran’a yapacağı kritik ziyaret çerçevesinde Sadabad Sarayı’nda Ruhani ile buluşacak. Erdoğan’a ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve çok sayıda bakan eşlik edecek.



TÜM SEÇENEKLER MASADA

İki liderin görüşmesinde Kuzey Irak yönetimine karşı uygulamaya geçirilecek yaptırımlar, Türkiye-Rusya ve İran’ın garantör ülkeler olduğu Astana süreci ve Katar krizi de ele alınacak. Bu çerçevede Suriye’de anlaşmaya varılan çatışmasızlık bölgeleri konusu değerlendirilecek. Erdoğan ve Ruhani, referanduma karşı çıkan Türkiye, İran ve Irak Merkezi Yönetimi’nin önümüzdeki dönemde askeri seçenekler dahil olmak üzere adım adım hayata geçirilmesi planlanan yaptırımlarının detaylarını ele alacak. İki lider görüşmede Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapacak.