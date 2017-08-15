Ruhani: Nükleer anlaşmadan çekiliriz

İran resmi haber ajansı İRNA’nın haberine göre; Tahran yönetiminin, nükleer anlaşmayı, dünya ülkeleriyle işbirliği ve güven ortamının tesisi için iyi bir fırsat olarak gördüğünü belirten Ruhani, ülkesinin, anlaşmadan doğan şartlara bağlı olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, bu ay başında, Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısını onaylamıştı. Tasarı İran’a yönelik bölümü “İran’ın İstikrar Bozucu Aktiviteleriyle Mücadele Yasası” başlığını taşıyor.

YENİ YAPTIRIM TEHDİDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRCG) yönelik ek yaptırımlar içeren tasarı, IRGC ile bağlantılı tüm kişilerin yaptırım listesine alınmasını sağlıyor. ABD’nin İran’daki insan hakları ihlalleri nedeniyle yeni yaptırımlar getirmesini öngören tasarı, ülkede tutulan ABD vatandaşları hakkında Kongre’ye rapor verilmesini zorunlu kılıyor. İran ise füze programının anlaşmaya aykırı olmadığını savunuyor.