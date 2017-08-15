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    Ruhani: Nükleer anlaşmadan çekiliriz

    AA
    15 Ağustos 2017 - 23:30Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 23:30

    İRAN lideri Hasan Ruhani, mecliste düzenlenen 12’nci dönem bakanlarının güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada, “ABD’nin yeni yöneticileri, nükleer anlaşma öncesi yaptırım ve baskı siyasetine dönme niyetinde olurlarsa, biz de, saatler içinde anlaşma öncesi şartlardan daha ileri bir duruma dönmekte tereddüt etmeyiz” dedi.

    İran resmi haber ajansı İRNA’nın haberine göre; Tahran yönetiminin, nükleer anlaşmayı, dünya ülkeleriyle işbirliği ve güven ortamının tesisi için iyi bir fırsat olarak gördüğünü belirten Ruhani, ülkesinin, anlaşmadan doğan şartlara bağlı olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, bu ay başında, Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısını onaylamıştı. Tasarı İran’a yönelik bölümü “İran’ın İstikrar Bozucu Aktiviteleriyle Mücadele Yasası” başlığını taşıyor.

    YENİ YAPTIRIM TEHDİDİ   

    İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRCG) yönelik ek yaptırımlar içeren tasarı, IRGC ile bağlantılı tüm kişilerin yaptırım listesine alınmasını sağlıyor. ABD’nin İran’daki insan hakları ihlalleri nedeniyle yeni yaptırımlar getirmesini öngören tasarı, ülkede tutulan ABD vatandaşları hakkında Kongre’ye rapor verilmesini zorunlu kılıyor. İran ise füze programının  anlaşmaya aykırı olmadığını savunuyor. 

    Etiketler: Hasan Ruhani , İran , gazetehaberleri
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