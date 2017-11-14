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    Ruhani deprem bölgesinde... Faturayı o isme kesti

    DHA
    14.11.2017 - 12:28 | Son Güncelleme:

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7.3 büyüklüğündeki deprem sonucunda yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ülkenin Kirmanşah ilinde incelemelerde bulundu.

    Depremin en çok hasara neden olduğu Serpol Zehap ilçesinde dar gelirliler için yapılan toplu konut projelerindeki yardım çalışmalarını yakından izlemek isteyen Ruhani, izdiham nedeniyle alana giremedi.

    Ruhani, burada yaptığı konuşmada eski Mahmud Ahmedinejad hükümeti döneminde başlatılan sosyal konut projesini eleştirdi.

    Ruhani,"Devlet denetiminde yapılan konutlar yerle bir olmuş hlbuki onun yanında halkın kendisi tarafından yapılan bina sağlam kalmış. Demek ki bu projelerde bazı sorunlar var" diye konuştu.

    Ruhani deprem bölgesinde... Faturayı o isme kesti


    Mesken-i Mehr olarak adlandırılan İran’daki sosyal toplu konut projeleri Ahmedinejad döneminde dar gelirlilere yardım amacıyla başlatılmıştı.

    Resmi verile göre, depremin en çok his edildiği Irak sınırındaki Kirmanşah ilinde şu ana kadar en az 450 kişi yaşamını yitirirken, 7,000 kişi de yaralandı. Depremin bazı köylerde kerpiçten evleri yerle bir ettiğini aktaran yetkililer aynı zamanda deprem nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarının kurtarma çalışmalarını aksattığını aktardı.

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