Ruh hastası patronla başa çıkmanın 5 sabır taşı yolu

1- "Uygunsuz kanka" patron
Bu çok samimi patron tipi, bir ekip ruhu oluşturma derdinde değildir. Sizi sürekli olarak iş dışında takılmaya davet eder ve sizinle gereksiz işyeri dedikodularına girer. Arkadaş edinmek için sizi kullanır; çalışanları ilgilendiren zor kararları veremez.
Nasıl başa çıkılır?: Bu patron tipini etkisiz hale getirecek en önemli şey, aranıza kesin sınırlar koymaktır. Onun konumunun sizi korkutmasına izin vermeyin. Örneğin patronunuzla gün boyunca dost gibi takılabilirsiniz; ancak işten sonraki içki teklifine hayır demekten çekinmemelisiniz.
2- Aşırı detaycı patron
Bu patron tipi, size sürekli gözetim altındaymışsınız gibi hissettirir. Yazdığınız o uzun raporu reddeder, çünkü zımba yerine bir ataç kullanmışsınızdır. Takıldığı küçük ayrıntılarla, sürekli çalışanlarının cesaretini kırar ve onları rahatsız eder.
Nasıl başa çıkılır?: Başarılı insanlar, sürekli iletişim içinde kalarak kendilerinin esnek ve disiplinli olduklarını ispatlamak için patronlarına başvururlar. Aşırı detaycı patron ise, öngörüldüğü şekilde çalışanlarının yaptıkları işleri beğenmezler. Bu tip bir patronla başa çıkmanın yolu, "öngörü"dür. Bunu yapmak için, projenizle ilgili ona detaylı sorular sormayı deneyin, sık sık kontrol edin ve patronunuzun geri bildirimlerinde cevaplar arayın.
3- Despot patron
Bu patron tipi, sürekli egosunu besleyen kararlar alır ve başlıca kaygısı iktidarın korunmasıdır. O, çalışanlarını gemisindeki bir suç çetesi olarak görür. İnsanları zihnindeki gibi sınıflandırır ve ona göre davranır.
Nasıl başa çıkılır?: Onunla başa çıkmak için acılı ama etkili bir strateji sürdürebilirsiniz. Fikirlerinizi, kendisine pay çıkaracak şekilde sunun. Böylece o, daha sonra fikrinizi kapatmadan egosunu sürdürebilir. Her ne kadar karşılık vermeyecek olsa da, ona birazcık güvence verin; çünkü bu onun hoşuna gidecektir.
4- Beceriksiz patron
Bu patron tipi, ya aceleyle terfi edildi ya da tesadüfen işe alındı; çünkü kesinlikle yeteneklerinin ötesinde bir konuma sahip. O, büyük ihtimalle tamamen yeteneksiz değildir; ancak kendisine şirkette yetersiz becerilere sahip olduğunu bildiren çalışanlara sahiptir.
Nasıl başa çıkılır?: Bu patron tipi yüzünden kendinizi hayal kırıklığına uğratmayın; çünkü muhtemelen ondan daha fazla deneyime sahipsiniz. Gururunuzu bir kenara bırakmanız ve deneyiminizi onun yüzüne vurmadan paylaşmanız önemlidir. Bu nedenle onunla ihtiyaç duyduğu bilgileri paylaşın ve onun güvenini kazanın.
5- Robot patron
Bu patron tipinin zihninde, 72 numaralı çalışanın yüzde 84'lük bir üretim gerisi vardır ve deneyim seviyesi 91'dir. O sayılara dayalı kararlar verir ve doğru veriye sahip olmadan sonuca varmak zorunda kaldığında kendi kendini imha eder. Birilerinin gitmesine ya da kalmasına sadece sayılara bakarak karar verir.
Nasıl başa çıkılır?: Bu patron tipiyle başarılı işler yapmanız için onun dilini konuşmanız gerekir. Bu yüzden bir fikriniz olduğunda, onunla paylaşmak için gerekli verilere sahip olduğunuzdan emin olun. Yapmanız gereken şey, onunla saldırgan ya da kaba olmadan doğrudan bağlantı kurmanın yollarını bulmaktır. Onunla yüz yüze iletişim kurmaya çalışın ve e-postalarının bir kısmını kapısını çalarak cevaplayın. Bu iletişim biçimi, her ikiniz için de daha doğru olacaktır.
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