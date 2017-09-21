Ruh halinize en uygun sporu nasıl seçersiniz?

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Öfkeli misiniz; kick boks yapmayı deneyin
Bu yüksek enerjili kardiyo sınıfı, sizi muhteşem bir şekilde terletmek için tasarlanmıştır. Egzersiz boyunca, geçirdiğiniz zorlu bir günün duygularını yumruklayın! Kick boks ile ciddi bir ter dökersiniz ve tüm öfkenizi o spor salonunda bırakıp, salgıladığınız endorfinin desteğiyle oradan uzaklaşırsınız. Sadece şunu unutmayın: Duygularınızı ve hissettiklerinizi egzersiz çabanıza dâhil etmeniz iyi bir şey, ancak bedeninizi dinlemeniz ve "dur" dediği yerde mutlaka durmanız gerekiyor. Negatiften beslenen egzersiz programlarında çok sert davrandığınızda, kendinize zarar vermeniz son derece olası ve yaygın bir durumdur.
Stresli misiniz; yoga yapmayı deneyin
Zihninizi eğitmeniz gereken en doğru zamanlardan biri, endişe ve stresle meşgul olduğu durumlardır. Vücudunuzu zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak yatıştırmak için egzersiz programınızdan yararlanın. Yoga, bu iş için ideal bir egzersiz sistemidir. Bu dikkat gerektiren egzersiz, vücudun stres atmasına ve kaliteli bir gece geçirmesi için sakinleşmesine yardımcı olur. Kişisel merkezinizi yeniden düzenleyerek, derin ve eşit nefesler almaya odaklandıkça, stres seviyeniz de ciddi biçimde düşer.
Mutlu musunuz; koşu yapın
Kendinizi son derece iyi hissediyorsanız pozitif enerjinizden yararlanın ve en sevdiğiniz koşu rotasını belirleyin. İyimser tutumunuzun adımlarınıza nasıl etki ettiğini görünce, siz de şaşıracaksınız! Ayrıca koşmanın beyin performansını arttırdığı, kalbinizi koruduğu ve iyi bir gece uykusu garanti ettiği kanıtlanmış bir gerçek. Bu mutlu havayı, endorfinle birleştirmek gerçekten harika bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.
Üzgün müsünüz; yüzmeyi deneyin
Bedeninizi sakinleştirici, mavi bir havuza sokun ve her kulaçta ruh halinizi kendinizden uzaklaştırın. Yüzme, kendi temponuzda ilerlediğinizde ve kendi ritminizi hissettiğinizde, size hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendi alanınızda çalışma imkânı verir. Ayrıca düşük etkili kardiyo egzersizinin en iyi halidir ve eklemlerinize nazik davranarak kalp atış hızınızı arttırır. Su, size aynı anda serinletici ve rahatlatıcı bir his verir; hatta bazı uzmanlar düzenli olarak yüzmenin depresyon belirtilerini ortadan kaldırabilecek kadar güçlü olduğunu iddia ediyorlar!
Telaşlı mısınız; boot camp (asker antrenmanı) egzersizlerini deneyin
Bu grup çalışmasını kendinize meydan okumak için kullanın. Yüksek tempoyla ilerleyen sınıf dersleri, sadece kardiyovasküler formunuzu arttırmakla kalmaz, aynı zamanda kas kuvvetini geliştirir ve hızlı biçimde yağ yakmanızı sağlar. Ayrıca çoğu zaman insanlar sınıf arkadaşları ile birlikte yakaladıkları bu dostluk hissi için, bu egzersizi bırakamazlar. Çünkü sürekli birbirlerini motive ederler. Orası, pozitif enerjinizi paylaşmak için mükemmel bir yerdir.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün