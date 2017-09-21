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Ruh halinize en uygun sporu nasıl seçersiniz?

Spor yapmayı sevmediğinizi düşünüyorsanız; bu konuda gerçekten yanılıyor olabilirsiniz. Belki de sadece, sizin için en uygun ve en keyif alacağınız sporla henüz tanışmamışsınızdır? Bir hafta sonu programı yaparken, nasıl ki modunuzu ve hislerinizi dikkate alıyorsanız; yapacağınız egzersiz sistemini seçerken de bunları göz önünde bulundurmalısınız ki; size iyi gelebilsin. Bu şekilde her zaman daha motive hissedersiniz ve spor yaparken başka bir yerde olmayı hayal etmek yerine, yalnızca o anın tadını çıkarırsınız. 

Kaynak: Doğan Burda
21.09.2017 - 16:18

Öfkeli misiniz; kick boks yapmayı deneyin

Bu yüksek enerjili kardiyo sınıfı, sizi muhteşem bir şekilde terletmek için tasarlanmıştır. Egzersiz boyunca, geçirdiğiniz zorlu bir günün duygularını yumruklayın! Kick boks ile ciddi bir ter dökersiniz ve tüm öfkenizi o spor salonunda bırakıp, salgıladığınız endorfinin desteğiyle oradan uzaklaşırsınız. Sadece şunu unutmayın: Duygularınızı ve hissettiklerinizi egzersiz çabanıza dâhil etmeniz iyi bir şey, ancak bedeninizi dinlemeniz ve "dur" dediği yerde mutlaka durmanız gerekiyor. Negatiften beslenen egzersiz programlarında çok sert davrandığınızda, kendinize zarar vermeniz son derece olası ve yaygın bir durumdur.

Ruh halinize en uygun sporu nasıl seçersiniz

Stresli misiniz; yoga yapmayı deneyin

Zihninizi eğitmeniz gereken en doğru zamanlardan biri, endişe ve stresle meşgul olduğu durumlardır. Vücudunuzu zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak yatıştırmak için egzersiz programınızdan yararlanın. Yoga, bu iş için ideal bir egzersiz sistemidir. Bu dikkat gerektiren egzersiz, vücudun stres atmasına ve kaliteli bir gece geçirmesi için sakinleşmesine yardımcı olur. Kişisel merkezinizi yeniden düzenleyerek, derin ve eşit nefesler almaya odaklandıkça, stres seviyeniz de ciddi biçimde düşer.

Ruh halinize en uygun sporu nasıl seçersiniz

Mutlu musunuz; koşu yapın

Kendinizi son derece iyi hissediyorsanız pozitif enerjinizden yararlanın ve en sevdiğiniz koşu rotasını belirleyin. İyimser tutumunuzun adımlarınıza nasıl etki ettiğini görünce, siz de şaşıracaksınız! Ayrıca koşmanın beyin performansını arttırdığı, kalbinizi koruduğu ve iyi bir gece uykusu garanti ettiği kanıtlanmış bir gerçek. Bu mutlu havayı, endorfinle birleştirmek gerçekten harika bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

Ruh halinize en uygun sporu nasıl seçersiniz

Üzgün müsünüz; yüzmeyi deneyin

Bedeninizi sakinleştirici, mavi bir havuza sokun ve her kulaçta ruh halinizi kendinizden uzaklaştırın. Yüzme, kendi temponuzda ilerlediğinizde ve kendi ritminizi hissettiğinizde, size hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendi alanınızda çalışma imkânı verir. Ayrıca düşük etkili kardiyo egzersizinin en iyi halidir ve eklemlerinize nazik davranarak kalp atış hızınızı arttırır. Su, size aynı anda serinletici ve rahatlatıcı bir his verir; hatta bazı uzmanlar düzenli olarak yüzmenin depresyon belirtilerini ortadan kaldırabilecek kadar güçlü olduğunu iddia ediyorlar!

Ruh halinize en uygun sporu nasıl seçersiniz

Telaşlı mısınız; boot camp (asker antrenmanı) egzersizlerini deneyin

Bu grup çalışmasını kendinize meydan okumak için kullanın. Yüksek tempoyla ilerleyen sınıf dersleri, sadece kardiyovasküler formunuzu arttırmakla kalmaz, aynı zamanda kas kuvvetini geliştirir ve hızlı biçimde yağ yakmanızı sağlar. Ayrıca çoğu zaman insanlar sınıf arkadaşları ile birlikte yakaladıkları bu dostluk hissi için, bu egzersizi bırakamazlar. Çünkü sürekli birbirlerini motive ederler. Orası, pozitif enerjinizi paylaşmak için mükemmel bir yerdir.

 

Son Güncelleme : 21.09.2017 - 16:19
Etiketler: SPOR , egzersiz , egzersiz tercihleri
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