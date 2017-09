Ruh geri döndü

Cemal Erbaş yazıyor

Tebrikler kara kartal. Müthiş bir bayram arifesinde bayram yaşattınız milyonlarca taraftara. Milyonlarca vatandaşa… Helal olsun Size…Fazla yazılacak bir şey yok… Ruh geri geldi takıma… Bu takımdan kim gider... ? Sanırım sadece ben… Tekrar tekrar söylüyorum… Helal Olsun.. Biliyorum… Avrupa için çok geç kaldık… Ama bu maç tarih maçı... Bu maç her şeyin maçıydı.Hadi gönderin bu takımdan bir tane yabancı… Fink, Tello dediniz hepsi kahraman oldu 2 maçta…Önünde saygıyla eğiliyorum... Her zaman Her yerde en büyük BEŞİKTAŞ