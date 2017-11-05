Sinem Kobal: Ruh eşimle tamamlandım

SİNEM Kobal, BeStyle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.Kenan İmirzalıoğlu ile geçen sene nikâh masasına oturan ünlü oyuncu, özel hayatı hakkında merak edilenleri anlattı. Kobal, “Evlilik, hayatınıza nasıl değişiklikler getirdi” sorusunu “Ruh eşini, aşkı bulmak ve bir aile olmak bana huzurlu, mutlu ve tamamlanmış hissettirdi” diye yanıtladı.





AŞK TARİFSİZ

BİR DUYGU

Duygusal biri olduğunu belirten oyuncu, “Aşk, bence tarifsiz bir duygu” dedi.