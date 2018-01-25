Ruby Redfort ile dedektiflik oyunu

Ruby Redfort ile tanışmaya hazır mısınız? Ufak tefekliğine ve parıldayan yemyeşil gözlerine baktığınızda onun da yaşıtları gibi sıradan bir çocuk olduğunu düşünebilirsiniz. Ruby, karşı komşularının cinsine nadir rastlanan köpeklerinin çalınmasına şahit olduğu gün dedektif olmaya karar vermiş cesur ve sıra dışı bir kız. Henüz şahit olduklarını ailesine tam olarak aktaracak yaşta olmamasına rağmen, kamyonun resmini çizerek plakasını işaret edecek kadar zeki...

Üstelik dedektiflik tutkusu onu yaşıtlarından ayıran tek özellik değil. Odasının döşemesinde sakladığı altı yüz yirmi iki tane sarı not defteri ve bunlara ilave olarak, içinde tam yetmiş dokuz maddenin yer aldığı sayfaları kıvrılmış, sakız kokulu pembe bir defteri var. Bu maddeler meşhur Ruby Redfort kuralları. Birinci ve en önemli kural ise son derece basit: “Çeneni kapalı tut!” Defterleri ve ilginç şekillerdeki telefonları Ruby için çok kıymetli.

Ruby’nin aklı bütün çocuklarınkinden biraz fazla ve kesinlikle farklı çalışıyor. Öyle ki, henüz yedi yaşındayken hem ‘Çocuk Şifre Kırıcı Şampiyonası’nı kazanıyor hem de ‘Şifre Yapıcı’ yarışmasındaki sorusuna kimse doğru yanıt veremiyor. Kimsenin bir türlü çözemediği bu şifre ancak Harward’daki uzmanlar tarafından iki haftalık bir uğraş sonucu çözülebiliyor. Kısacası Ruby Redfort için şifreleme ve şifreleri çözmek çocuk oyuncağı.

Yazar Laurent Child, ‘Gözlerimin İçine Bak’ kitabıyla, okurları bu maceraperest kız ile tanıştırarak, onun heyecan dolu serüvenine davet ediyor. Bu küçük dedektiflik oyununda ona eşlik etmek isteyen herkes kitabın merak uyandıran kapağını aralayabilir.

Ruby Redford, ailesi ve evlerindeki yardımcıları Bayan Digby ve yeni işe alınan yakışıklı kalfa ile birlikte yaşıyor. Mimari açıdan son derece ünlü olan ve ‘yeşil ahşap ev’ olarak adlandırılan Redford Evi, dergilerin fotoğraflarını çekmek istediği önemli bir malikâne. Ne yazık ki bu huzur dolu evin soyulması ve eşyaların çalışmasından sonra gözler, kendilerine alındığı için birkaç günlüğüne kuzeninde kalmak için evden ayrılan Bayan Digby’ye çevriliyor. Bayan Digby’den uzun süre haber alınamaması ve eve geri dönmemesi şüphe çekmesine sebep oluyor.

Tam da bu sıralarda Ruby tanımadığı birinden şifrelemeyle ilgili esrarengiz bir telefon alıyor. Çözülmesi gereken şifrenin telefon görüşmesinde kendisine bildirilmediğini düşünürken, esas şifrenin konuşmanın kendisi olduğunun farkına vararak harekete geçiyor. Çünkü telefondaki gizemli ses ona şöyle söylüyor: “Erik meydanında yanlış bir şey olsa sen fark ederdin.” Ruby telefon kulübesinde kendisine bırakılan bir not daha buluyor ve nottaki uyarıda kendilerini aramaması gerektiği, çünkü tekrar arayacakları belirtiliyor. Hikâyenin bundan sonraki kısmında ise heyecan ve tempo daha da artmaya başlıyor.

İstihbarat örgütü suçluları yakalayabilmek için 13 yaşındaki bir şifreleme uzmanının yardımına ihtiyaç duyunca, Ruby de kendini müthiş bir dedektiflik macerasının içinde buluyor. Kahramanımızın artık Twinford’da gerçekleşecek büyük bir soygunu önlemek adına önemli bir görevi var. Fakat karmakarışık görünen ve çözülmeleri neredeyse imkânsız olan şifreleri deşifre etmeye çalışırken, adım adım ilerledikçe işler nedense daha da karmaşık bir hal alıyor. Bakalım Ruby Redfort şifreleme konusundaki uzmanlığı ile kötü adamların yakalanmasına yardım edebilecek mi?



RUBY REDFORT

GÖZLERİMİN İÇİNE BAK

Lauren Child

Çeviren: Şebnem Tansu

Epsilon Yayınları, 2017

334 sayfa, 25 TL.





