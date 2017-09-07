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    RTÜK'ten 'Murat Başoğlu' ve 'ensest' cezası

    AA
    07.09.2017 - 20:05 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 20:18

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınladığı bir dizide aile içi "ensest tecavüze" yer verilmesi nedeniyle Show TV'ye, Murat Başoğlu'nu konu alan haberlerde, abartılı görüntü ve yorumlara yer verilmesi ve "çarpık bir ilişkinin" ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulması nedeniyle Beyaz TV'ye idari para cezası verdi.

    AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, yayınlarında ensest tecavüz ve ensest ilişkiyi ekran vasıtasıyla topluma açık şekilde sunan kanallara cezalar verildi.

    YÜZDE 3 CEZA

    Kurul, Show TV'de yayınlanan "Rüya" isimli dizide aile içi ensest tecavüze yer verilmesiyle, söz konusu yayının "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmüne; Beyaz TV'de yayınlanan "Ömür Varol'la Beyaz Gazete" isimli programda, Murat Başoğlu ve yeğeni arasında geçen ensest ilişkiyi konu alan haberlerde, her ne kadar eleştirel bir haber olsa da konu hakkında detaylı ve abartılı görüntü ve yorumlara yer verilmesi ve çarpık bir ilişkinin ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulması nedeniyle, söz konusu yayının "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmüne aykırılık teşkil ettiğini değerlendirerek, reklam gelirlerinin yüzde üçü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

    UYARI YAPILDI

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından dizi, film, haber gibi yayınlarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı yayınlarla, ensest ve aile içi çarpık ilişkileri konu edinen yayınlara devam edilmesi durumunda, yayın lisansı iptaline yol açacak şekilde üst sınırdan ağırlaştırılmış idari para cezaları ve program durdurma cezaları verileceği kaydedildi.

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    Etiketler: RTÜK , ensest , ceza
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