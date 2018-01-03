RTÜK'ten Hadise'nin klibine ceza: Erotik filmin bir tık aldı

Kliple ilgili hazırlanan uzman raporunda şu ilginç ayrıntılar yer aldı:

AHLAKİ GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLER

“Söz konusu video klipte yer alan bir takım görüntülerin video klibin yayınlandığı saat dilimi göz önüne alındığında çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek türde bir içerik ihtiva edebileceği düşünüldüğünden rapor hazırlanmıştır.

ÇOK SAMİMİLER



Klipte şarkıcı Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşı olan bir erkek oyuncuya yer verilmektedir. Söz konusu klip erkek oyuncunun üst tarafı çıplak bir şekilde. Hadise’nin ise üstünde beyaz bir gömlek ve alt tarafının da sadece gömlekle kısmen kapatılarak yer aldığı ve ikilinin son derece samimi bir vaziyette bilindiği sahne ile başlamaktadır. Klibin yayın saati olarak 11:0’de başlayan ve mevzuatımız açısından problemli olduğu düşünülen görüntülerde şarkıcı Hadise daha sonra üstünde sütyen bikini görünümündeki bir kıyafetle jakuziye girmekte, üstü çıplak vaziyetteki erkek oyuncunun Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşına olan dokunuşları ekrana gelmektedir. Erkek oyuncu Hadise’nin bacaklarına dokunurken, Hadise de erkek oyuncunun kimi yerlerini öpüp kokluyor. İkilinin aynı yatakta yer aldığı samimi görüntülere de yer veriliyor.







'EROTİK FİLMİN BİR TIK ALTI'



Söz konusu video ile ilgili vatandaşlardan da çok sayıda şikayet geldi. Bu şikayetler de klibin erotik filmin bir tık altında olduğu, kaldırılması ya da gece yarısı gösterilmesi talebi yer aldı. Yayın saatinin çocukların ekran başında oldukları bir saat olması bu itirazları güçlendirmekte olup, çocukların yayınlardan olumsuz etkilendikleri somut bir şekilde dile getirilmiştir.



MÜZİK PARÇASI GÖLGEDE KALIYOR



Müzik kliplerinin oluşum aşamasında toplumların değer yargılarının yanı sıra evrensel olarak korunan çocukların bu yayınlardan nasıl etkileneceği mutlaka hesap edilmelidir. Son zamanlarda gerek yerli gerekse yabancı yapımlarda, video kliplerin zaman zaman müzik parçasını gölgede bırakır şekilde ve müzik parçası ile hiçbir bağlantı kurulamayacak kullanımlarla cinsellik ve erotik görüntülere yer verildiği de görülmektedir.”

ACUN'A ŞOK... 1 MİLYON LİRAYA YAKIN PARA CEZASI GELDİ

RTÜK, 'Yetenek Sizsiniz' programında şort giyen 7-11 yaş aralığındaki çocuklar nedeniyle TV 8’e para cezası verdi. Kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. RTÜK, Hadise'nin 'Sıfır tolerans' klibi nedeniyle de müzik kanallarına ceza kesti.

Raporda ilginç ifadeler yer aldı...

TV 8’de yayınlanan “Yetenek Sizsiniz” programında yaşları 7 ila 11 arasında değişen küçük çocukların şortlu dans gösterisi RTÜK’te tartışmaya neden olmuştu. Görüntülerden rahatsız olan AK Partili üyeler Üst Kurul toplantısında kanala ceza verilmesini istemişti.

AK Partili üyelerin bu çocuklarla ilgili “millet tahrik oluyor” dediği iddia edilmiş, çıkan haberler ise yalanlanmamıştı.

Kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Bu program nedeniyle kanala reklam gelirinin yüzde 2’sine denk gelecek bir para cezası verildi. Bu ceza da yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor.

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