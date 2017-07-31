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    RTÜK personel alımı yapıyor! RTÜK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 10:55Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 18:51

    RTÜK personel alımı başvurusu için şartlar yayımlandı. Üst Kurul Uzman Yardımcısı pozisyonuna toplam 60 personel almaya hazırlanan RTÜK, adayların başvuruda bulunacağı tarih ve koşulları erişime açtı. KPSS puanını şart koşan kurum, personel alımı için internet sitesi üzerinden yayımladığı başvuru formunu adaylarla paylaştı. Peki, RTÜK personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

    RTÜK uzman yardımcısı alımının ne zaman yapılacağı yüzlerce vatandaş tarafından oldukça merak konusu oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, alınacak uzman yardımcılarının 7'si hukuk, 6'sı iktisat, 5'i işletme gibi bölümlerden mezun olması gerekiyor. Peki, RTÜK uzman yardımcısı alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sınavla 60 "Üst Kurul Uzman Yardımcısı" alacak. Adaylar, sınav için 7-18 Ağustos'ta başvurabilecek.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, alınacak uzman yardımcılarının 7'si hukuk, 6'sı iktisat, 5'i işletme, 4'ü kamu yönetimi, 3'ü uluslararası ilişkiler, 2'si maliye, 3'ü ilahiyat, 3'ü Türk dili ve edebiyatı, 3'ü sosyoloji, 1'i psikoloji, 1'i tarih, 8'i iletişim, 8'i elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme mühendisliği, 4'ü yazılım ve bilgisayar mühendisliği ve 2'si istatistik mezunu olacak.

    Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması, 1 Ocak 2017 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması, 21-28 Mayıs 2017'de düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan ilgili puan türünde 70 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

    Adaylar, 11 Eylül'deki giriş sınavına Üst Kurulun resmi internet sayfası www.rtuk.gov.tr üzerinden açık ve eksiksiz dolduracakları Sınav Başvuru Formu'nun çıktısını imzalamak suretiyle 7-18 Ağustos'ta başvurabilecek.

    Etiketler: RTÜK , RTÜK uzman yardımcısı alımı , RTÜK uzman yardımcısı alımı başvuru
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