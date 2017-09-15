Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>"RTE" plakalı aracına bakın ne kadar istiyor?

    "RTE" plakalı aracına bakın ne kadar istiyor?

    AA
    15.09.2017 - 19:49 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 20:10

    Edirne'de yaşayan Edip Tunçel, piyasa değeri 15 bin lira olan aracını plakasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık 350 bin liradan satışa çıkardı.

    Tunçel, 1999 model ve 200 bin kilometrede olan ikinci el aracını satmak üzere internetten ilan verdi.

    Araç için 85 bin avro değer biçen Tunçel, yüksek fiyatının sebebinin plakasından kaynaklandığını söyledi. Edip Tunçel, gazetecilere yaptığı açıklamada "34 RTE 22" plakalı aracını satışa çıkardığı andan itibaren çok sayıda teklif aldığını belirtti.

    RTE plakalı aracına bakın ne kadar istiyor

    Aracın şu anki piyasa değerinin 15 bin lira olduğunu belirten Tunçel, şöyle devam etti:

    "ABARTILI DEĞİL"

    "Araç için şu anda 85 bin avro fiyat biçtim. Yani 350 bin lira da diyebiliriz. Aracı bu fiyatla satışa çıkarmamın nedeni, plakası. Bence bu fiyat abartılı değil. Çünkü plaka Cumhurbaşkanımızın isminin baş harflerini taşıyor. Çok arayan, teklif veren var. Şu anda kadar bir karar vermedik. Bir hafta içinde bir gelişme bekliyoruz. Plakanın sonu da 22 ile bitiyor. 22 Edirne'nin plaka kodu. Ben bu plakanın Edirne'de kalmasını istiyorum. Ben bu plakayı daha güzel bir arabaya takıp dolaşmak isterdim. Ancak ihtiyaçtan dolayı şu anda satılığa çıkardım."

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: edirne , plaka , rte
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri