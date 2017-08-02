Rozaba S. bu silahı nereden buldu

ALMANYA’nın Konstanz kentinde pazar sabahı saat 04.30’da meydana gelen saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Saldırgan 34 yaşındaki Rozaba S., Amerikan askerlerinin kullandığı M16 tipi makineli tüfekle, gece kulübünün güvenlik görevlisi Ramazan Öğütlü’yü öldürmüş, biri polis üç kişiyi yaralamıştı. Polisle çatışmada ağır yaralanan Rozaba S., hastanede ölmüştü.

Son bilgilere göre Rozaba S., diskoteğin işletmesinden sorumlu eniştesiyle anlaşamıyordu. Gece eniştesiyle görüşmek için diskoteğe gelen Rozaba S.’yi, Ramazan Öğütlü içeri almadı. Buna kızan Rozaba S. bir taksiye binip evine gitti. Taksi dışarda beklerken Rozaba S., evden M16 tipi makineli tüfeği alıp diskoteğe döndü. Taksiden iner inmez kapıda kurşun yağdırdı. Güvenlik görevlisi iki çocuk babası Ramazan Öğütlü olay yerinde öldü. Biri güvenlik görevlisiyle iki kişi yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

ÇATIŞMA HALİNDEYDİLER

Polis, Kürt milliyetçisi motosiklet grubu Bahoz ile bağı olan Rozaba S.’nin M16’yı nereden bulduğunu araştırıyor. Bahoz grubu, ‘Osmanen Germania’ adlı Türk milliyetçi motosiklet grubuyla sürekli çatışma içinde. Saldırgan Rozaba S.’nin sosyal medyadaki hesabında Bahoz grubuna sempati duyduğu yazılı.

Saldırgan Rozaba S.’nin hedefinin eniştesinin olduğu, ancak ona ulaşamadığı sanılıyor.

SALDIRIDAN İKİ GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Bu arada Rozaba S. tarafından öldürülen güvenlik görevlisi Ramazan Öğütlü’nün, saldırıdan iki gün önce işe başladığı anlaşıldı. Saldırganın, Öğütlü’yü tanıdığı ve daha önce birlikte çalıştıkları belirtildi. Ramazan Öğütlü yarın saat 13.45’te Konstanz mezarlığında toprağa verilecek.