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Rotasını Orta Afrika’ya çevirdi

Hürriyet Haber
16.10.2017 - 21:46 | Son Güncelleme:

SIRAMATİK kiosklarında Türkiye pazar lideri olan Emse, ihracat yaptığı ülkeler listesine Orta Afrika’yı da almak istiyor.

Suudi Arabistan’dan Almanya’ya kadar geniş bir yelpazede ihracat yaptıklarını aktaran Emse Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasna Gasmi, “Özellikle Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Orta Afrika, hatta tüm kıta ülkelerine ağırlık vermek istiyoruz” dedi. Dubai’de şubeleri bulunan Emse’nin başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya, Katar, Fas, Tunus, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Kazakistan, Gürcistan ve Sudan olmak üzere 32 farklı ülkeye ihracat yaptığını anlatan Hasna Gasmi, “2016 yılı toplamda, 900 adet üretim yaptık” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
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