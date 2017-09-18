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    Rosneft IKBY ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

    BBC Türkçe
    18.09.2017 - 14:42 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 14:42

    Rusya'nın önde gelen petrol şirketlerinden Rosneft, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimiyle bir milyar dolardan fazla bir tutara sahip bir doğalgaz boru hattı anlaşması yaptı.

    IKBY 2014'ten bu yana Bağdat'taki merkezi yönetimden bağımsız olarak petrol ihraç ediyor. Rosneft de bu yıl bu bölgeden petrol satın alan şirketler arasına girmiş ve gelecekteki petrol alışverişi karşılığında bölgesel yönetime yüz milyonlarca dolar kredi vermişti.

    Şirket bu son anlaşmayla da bir doğalgaz boru hattı kurma anlaşması imzalayarak, bölgedeki yatırımlarını büyüttü. Reuters haber ajansına bilgi veren anlaşmaya yatın kaynaklar, yatırımların bir milyar doları aşacağını söyledi.

    Erbil yönetimi, petrol gelirlerinin nasıl paylaşılacağı konusunda Bağdat ile yıllardır süren uzlaşmazlığın ardından 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gideceğini açıklamıştı.

    IKBY, DEAŞ ile mücadele ve düşen petrol ve doğalgaz fiyatları nedeniyle yeni kaynaklara ihtiyacı olduğunu söylüyor.

    Etiketler: Erbil , IKBY , petrol
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