Roscoe yine başını derde sokuyor!

Haylazlıkları ile minik okurları hem eğlendirip hem de küçük hayat dersleri verecek olan Roscoe Riley’in dünyasına hoşgeldiniz. Roscoe başından geçen olaylardan aldığı dersleri ve en sonunda ceza almasına sebep olan heyecan verici maceraları; ‘Roscoe Riley Kuralları’ adı altında paylaşmak için hazır! Katherine Applegete’in yazıp Brian Biggs’in resimlediği bu eğlenceli kitaplar, Epsilon Yayınevi tarafından yepyeni çocuk kitapları olarak raflardaki yerini alıyor.

Roscoe’nun başından geçenleri anlatamaya cezalı olduğu köşeden; onun deyimiyle ‘Resmi Roscoe Riley ceza köşesi’nden başlamasına aldanmayın. O, aslında ilkokula yeni başlamış bütün çocuklar gibi arada sırada kurnazca fikirleri yüzünden başını derde sokan çok akıllı ve masum bir çocuk. Çocuklar Roscoe Riley’in maceralarını okurken, kendi ailelerinde ya da sınıflarında yaşadıkları olaylarla benzerlikler olduğunu görecek, yaptığı yaramazlıklar karşısında gülümseyecekler. Roscoe Riley’in ailesi, arkadaşları ve hatta oyuncakları bile, onu kendilerine çok yakın hissetmeleri için yeterli.

Roscoe erkek kardeşi Max ve kız kardeşi Hazel ile birlikte, bazen çekişerek bazense birbirilerine destek olarak aynı evin içinde sevgi dolu bir ailede yaşıyor. Okulunda ise çok sevdiği ve kolladığı arkadaşlarının yanısıra her okulda karşılaşılabilecek baş belası sınıf arkadaşları var. Ceza köşesinde tek başına otururken bulduğumuz Roscoe olan biteni kendine has çocuksu üslubuyla anlatırken, ne kadar kötü bir şeye sebep olursa olsun ona kızamıyorsunuz. Çünkü yaptıklarının altında yatan bir iyi niyet ya da yol açtığı şeylerden aldığı önemli dersler var.

Zaten bu sevimli yaramaza yaptığı yaramazlıklar yüzünden kızabilmek ne mümkün! Roscoe sadece çocuksu bir bakış açısıyla aklına geleni uygulama konusunda tereddüt etmeyen bir çocuk, hepsi bu. Tıpkı ‘Roscoe Rilley Kuralları’ serisinin ilk kitabında olduğu gibi... “Sakın Arkadaşlarını İskemleye Yapıştırma” diyor Roscoe, ceza köşesinde otururken. Neden mi? Çünkü Roscoe, okul müsameresinde her şeyin mükemmel olması için öğretmenine yardımcı olmak istiyordu. Ve bu gösteri fiyaskoya dönerse onun artık aynı okulda çalışamayacağından endişe ediyordu. İşte her şey böyle masum bir istekle başlamıştı. Fakat Roscoe ebeveynlerinin sözünü dinlemeyerek kesinlikle dokunulmaması gereken tutkalı okula getirdi. Daha da kötüsü bu tutkalı kostümlere ait aksesuarları kafalarına ve sınıf arkadaşlarını iskemlelerine sabitlemek için kullanmasıyla işler birden bire sarpa sardı ve her maceranın sonunda olduğu gibi Roscoe kendini ceza köşesinde buldu.

Bir sonraki macerada ise bu defa Roscoe, intikam alması gereken bir arkadaşı olduğunu düşünüyordu ama ceza köşesinde otururken aldığı ders çok açıktı: Birini suçlamadan önce onun suç işlemiş olduğuna emin olman gerekir. Roscoe sınıf arkadaşlarından birinin okula götürdüğü peluş oyuncağı Salamon’u aldığından şüphelendiği için, okulda düzenlenen peluş hayvan partisine onun da üzgün gitmesi gerektiğine inanır ve onun oyuncak ayısını alarak eve getirir. Oysa çok kısa bir süre sonra Salamon’un baika bir şekilde kaybolduğu ortaya çıkar ve Roscoe böyle bir şey yaptığı için utanç duyar.

Rosco Riley’ın her macerası sonrasında, bir sonraki kitapta başını nasıl derde sokacağına ilişkin kısa bir bölüm yer alıyor. Bir önceki kitabın son sayfalarında, ‘Sakın Kimsenin Köpeğini Çalma’ kuralını görmek ve sonraki kitabın bir kaç sayfasını okuyabilmek mümkün.

ILGAZ GÖKIRMAKLI

ROSCOE RILEY KURALLARI

Katherine Applegate

Çeviren: Çiğdem Nart

Epsilon Yayınevi, 2017

(Üç kitap, her biri 80 sayfa ve 16’şar TL.)