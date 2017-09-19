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    Rosatom'dan Akkuyu açıklaması

    AA
    19.09.2017 - 18:21 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 18:22

    Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat işlerinin sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.

    Rus Ria haber ajansına göre, Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun 61. Genel Oturumu arasında gazetecilere Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına ilişkin bilgi verdi.

    Sahada, hidrolik yapılar dahil inşaat işlerinin devam ettiğini belirten Lihaçev, "Türkiye'de direkt olarak şirketimizin düzenleyicisi ile çalıştığımız için bu sene lisans almayı umuyoruz. Genel olarak inşaat işleri tam anlamıyla yürüyor ve bu nedenle ileriye dönük iyimseriz." dedi.

    Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma 2010'da Rusya ile imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. Yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak santralin ilk kısmının 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.

    Etiketler: Rusya , Rosatom , Akkuyu , NGS
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