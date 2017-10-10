Roosevelt'e kritik görev

ABD donanması, Amerikan ordusunun en güçlü uçak gemisi görev grubu olarak bilinen Theodore Roosevelt Uçak Gemisi’nin 5’inci ve 7’nci filo bölgelerinde görev icra etmek üzere San Diego’dan ayrıldığını açıkladı.



Donanmadan yapılan yazılı açıklamada, Theodore Roosevelt Uçak Gemisi’ne USS Bunker Hill Uçak Gemisi ile USS Halsey, USS Sampson ve

USS Preble destroyerlerinin eşlik edeceği duyuruldu. Açıklamada, 7 bin 500 özel kuvvet askeri ve denizcinin eşlik edeceği görevin “rutin bir intikal” olduğu bilgisi paylaşıldı.



Uçakgemisi görev grubunun, görev alanı Hürmüz Boğazı olan 5’inci Filo ile Batı Pasifik olan 7’nci Filo’da görevlendirilmesi İran veya Kuzey Kore’ye yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Donanma intikali “rutin bir görevlendirme” olarak açıklasa da ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşması ve Kuzey Kore’ye yönelik bir adım atma konusunda karar aşamasında olduğu sırada bu ülkelerin bulunduğu bölgelerde görev almak üzere ABD’nin en güçlü uçak gemisi grubunun gönderilmesi dikkati çekti.



İRAN'DAN ABD'YE: TÜM SEÇENEKLER MASADA

İRAN, ABD Başkanı Donald Trump’ın Devrim Muhafızları gücünü terör örgütü ilan etmesi halinde “tüm seçenekleri masada” bulunduracağını belirtti. İran hükümeti önceki gün Washington’un böyle bir harekette bulunursa teröre yardım etmiş olacağını belirtmişti. ABD Başkanı Trump’ın İran’ın bölgesel etkisini sınırlamaya yönelik stratejisini bu hafta açıklaması bekleniyor. Bunun bir parçası olarak Trump’ın İran’ın en güçlü güvenlik kuvveti olan Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak ilan etmesi de söz konusu olabilir. ABD’nin İran’a yönelik stratejisinin yanı sıra Trump 2015 yılında İran ve altı büyük devlet arasında yapılmış olan ve nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında İran’a ekonomik yaptırımları kısmen kaldıran anlaşma hakkında da karar açıklayacak.



‘KARARI KONGRE VERECEK’

Trump’ın anlaşmanın ABD’nin çıkarına olmadığı şeklinde görüş belirtmesi bekleniyor. Trump’ın bu adımı ABD’yi anlaşmadan çekmeyecek, ancak yaptırımların tekrar başlatılması kararını Kongre’ye havale etmiş olacak. Kongre’nin kararı 60 gün içinde vermesi gerekiyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ISNA ajansında yer alan açıklamasında, “Amerikalılar... Devrim Muhafızları’na zarar vermek için çok küçükler. Bütün seçenekleri masada bulunuyor. Ne yaparlarsa mütekabiliyet esasında karşılık vereceğiz” dedi.