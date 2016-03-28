Ronaldo’yla ilgili flaş iddia! Eğer doğruysa…

Ronaldo’nun hız kazanmak için Türkiye’ye geleceği haberiyle birlikte tahminler ve iddialar gelmeye devam ediyor. Son iddia ise ünlülerin modacısı Eser’den geldi.



Ronaldo’nun hızının düşmesinin nedenini giyim tarzına bağlayan modacı Eser, Ronaldo’yu baştan yaratmayı teklif etti.



Modacı Eser’in açıklamaları herkesi şaşırttı: “Hız da birçok konu gibi bir tarz meselesidir. Tarzın seni yansıtır. Açıkçası Ronaldo gibi insanüstü güzel bir varlığın bu şekilde giydirilmesini anlayamıyorum. Ronaldo’yu kim giydiriyorsa çok yanlış yapıyor. Ben dikkat ettim. Kıyafetlerinin kesimi yanlış, renkler facia, kombinler çığlık çığlığa. Yani tüm takım aynı formayı giyebilir ama sen Ronaldo’sun farklı olmalısın. Yani Allah’tan sadece hızı kesiliyor.”



Modacı Eser, Ronaldo’ya özel hazırlayacağı kreasyonuyla ilgili detaylar da verdi: “Onun için yarattığım kreasyonum moda dünyasını sarsacak. Renkleriyle rüzgarı çağıracak, dikiş detayları ile hızına hız katacak. Hem şık hem hızlı olunabileceğini benim Ronaldo için yarattığım ‘look’ ile herkes görecek. Ronaldo rüzgarı arkasına aldığı gibi aradığı hıza ve tarza ulaşacak.



”Ronaldo’nun hız kazanmak için kime ya da nereye geleceği henüz kesinleşmese de insanlar çoktan tahminlerde bulunmaya başladı. Siz de tahmininizi Ronaldoyahizlazim.com sitesinden ya da #ronaldoyahızlazım etiketiyle tweet atarak paylaşabilirsiniz.



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