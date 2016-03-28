Ronaldo’nun Türkiye’ye gelişinde Flaş gelişme!

Ronaldo’nun hız kazanmak için Türkiye’ye geleceği haberiyle birlikte, konuyla ilgili iddialar da ardı ardına çıkmaya başladı.



Eline geçen her türlü meyve ve sebzeyi sıkıp özel karışımlarla vitamin dolu içeceklere dönüştüren meyve sularının efendisi vitaminci Salih T. Ronaldo’ya özel içeceği atomdan ikram etmek istediğini açıkladı.



İşte Salih T.’nin iddialı açıklamaları: “Ronaldo hız arıyormuş? Kanka madem enerjiden, hızdan düştün, bana gel. Senin ilacın bende. Ben 10 yıldır a-b-c-d-e-f ne kadar vitamin varsa hepsiyle arkadaş olmuşum, yoldaş olmuşum. Vitamin dolu, enerji deposu atomumu bir dene.”



Ronaldo’yu aradığı hıza kavuşturacağını iddia eden Salih T. meşhur atomunun tarifini kimseye veremeyeceğini, dünyaca ünlü bir çok içecek firmasının bu karışımın peşinde olduğunu belirterek “Benim atomum diğerlerininkine benzemez. Öncelikle onu belirteyim. Bunun tarifini de hak edene, kendini vitamine adayabilene vereceğim. Ama bi kaç püf noktası söyleyeyim. Önce kırmızılardan başlayacaksın, misal nar, elma, şalgam gibi. Sonra turuncu ile devam edeceksin, portakal, mandalina, havuç gibi. En sonundan da sarı ve yeşil ile bitireceksin. Limon, maydanoz. Haa bunları yaptın diyelim gene olmaz. Bir şey var ki o olmazsa atom atom olmaz.” dedi.



İddialar arka arkaya gelirken, siz de Ronaldo’nun kimde veya nerede hız kazanacağını tahmin ediyorsanız Ronaldoyahizlazim.com adresi üzerinden ya da #ronaldoyahızlazım etiketiyle tweet atabilirsiniz.





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