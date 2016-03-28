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Ronaldo hızına hız katmak için Türkiye’ye geliyor

28.03.2016 - 10:00 | Son Güncelleme:

Yeni çıkan habere göre Ronaldo Türkiye’ye meşhur Aktar Mehmet İ. için geliyor. İddiaya göre Ronaldo sadece Türkiye’de hazırlanabilen özel karışımı denemek için Türkiye’ye geliyor.

Yeni çıkan habere göre Ronaldo’nun Türkiye’deki meşhur Aktar Mehmet İ. için geleceği bilgisine ulaşıldı. Habere göre aktar, Ronaldo için özel bir karışım hazırlayarak Ronaldo’nun hızına hız katmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mehmet İ. Ronaldo’ya uzun zamandır yardımcı olduğunu, özel karışımlarıyla Ronaldo’ya hız ve enerji vereceğini açıkladı.

Detaylar henüz açıklanmasa da Ronaldo’nun aktarla görüşmek ve özel karışımı almak için Türkiye’ye geleceği iddia edildi.

Ronaldo’nun hız kazanmak için kime ya da nereye geleceği henüz kesinleşmese de insanlar tahmin yürütmeye devam ediyorlar. Siz de tahmininizi Ronaldoyahizlazim.com sitesinden ya da #ronaldoyahızlazım etiketiyle tweet atarak paylaşabilirsiniz.



Detaylı bilgi için tıklayın.

 

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