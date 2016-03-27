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Ronaldo hız kazanmak için Türk takımına mı geliyor?

27.03.2016 - 17:11 | Son Güncelleme:

Ronaldo’nun Türkiye’ye gelme nedeni ortaya çıktı. Ronaldo’nun, kendi takımına geleceğini iddia eden takım yöneticisinin açıklamaları gizli kamera kaydıyla su yüzüne çıktı.

Son günlerde ortaya çıkan bir haberle, Ronaldo’nun hız kazanmak için Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Bu haber üzerine Ronaldo’nun kime, neden geleceği çok konuşuldu. Farklı iddialar ortaya atılırken, paylaşılan son video ile Ronaldo’nun bir Türk takımına geleceği haberi çokça konuşulmaya başladı. 

Gizli çekimle kaydedilen bu videoda, takım yöneticisinin hangi futbol takımında çalıştığı anlaşılmazken, yönetici çok çarpıcı iddialarda bulunuyor. Ronaldo’nun kendi takımına geleceğini, bu takımda Ronaldo’nun hızına hız katacağı vurgusu yapılıyor. 

Ronaldo’nun hız kazanmak için kime ya da nereye geleceği henüz kesinleşmese de insanlar çoktan tahminlerde bulunmaya başladı. Siz de tahmininizi Ronaldoyahizlazim.com sitesinden ya da #ronaldoyahızlazım etiketiyle tweet atarak paylaşabilirsiniz. 

Detaylı bilgi için tıklayın!

 

 

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