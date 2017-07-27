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Romanya’ya ‘Atak’

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 22:25Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 22:25

GEÇEN yıl Dominik Cumhuriyeti’nden İtalya’ya kadar dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Karsan, yurtdışında yayılmaya devam ediyor.

Kuruluşunun 50’nci yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, son olarak Romanya’ya ihracat gerçekleştirdi. 2017’yi yurt dışında yayılma yılı ilan eden Karsan, bu kapsamda Romanya’nın güneydoğusunda yer alan Brelia Belediyesi’ne 20 adet Karsan Atak satışı gerçekleştirdi. Türk İşadamları Derneği (TİAD) Üyesi Hüseyin Akyol tarafından yönetilen Anadolu Automobil Rom tarafından yapılan satışın imza töreni ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Braila Belediyesi’nde gerçekleştirilen teslim törenine Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, Türkiye Köstence Konsolosu Uygar Mustafa Sertel, Braila Belediye Başkanı Viorel Marian Dragomir, TİAD Başkanı Murat Demiray, TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Naci Kanbay ve Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ile Karsan İhracat Müdürü Kagan Deniz katıldı. Karsan, Avrupa’nın birçok ülkesinde belediyeler ile çalışıyor. 8.1 metre uzunluğundaki Karsan Atak’ın 60 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor.

Etiketler: Dominik Cumhuriyeti , Karsan , gazetehaberleri
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