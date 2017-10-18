Romantik yemek kötü bitti!

Ebru Şallı, geçen yaz Bodrum’da görüntülendiği evli iş adamı Uğur Akkuş ile İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Nişantaşı’ndaki bir mekanda yemek yiyen Şallı ve Akkuş, çıkışta gazetecilere yakalanmamak için film sahnelerini aratmayan bir prodüksiyona imza attı.

Ebru Şallı, yasak aşk yaşadığı evli ve iki çocuk babası iş adamı Uğur Akkuş ile önceki akşam Nişantaşı The St. Regis Otel’deki Spago restoranda yemek yedi. Geç saatlere kadar baş başa oturan Şallı ve Akkuş, dışarıda gazetecilerin beklediğini haber alınca uzun süre kaçış planı yaptı. Otelin otopark kısmından çıkış yapmak isteyen Şallı ve Akkuş için ilk olarak otoparka ticari bir taksi getirildi.

Gazetecilerin görüntü almaması için de otoparkın kapısı kapatılıp ışıkları söndürüldü. Ticari taksinin içerisi görüldüğü için çıkışı iptal eden ikili, daha sonra siyah camlı bir vip araç istedi. Otel çalışanlarının geniş güvenlik önlemleri altında vip araca bindirilen Ebru Şallı, otelden tek başına ayrıldı. Sevgilisi Uğur Akkuş ise geceyi otelde geçirdi.

Trafiği birbirine kattı

Şallı’nın içinde saklanarak kaçtığı minibüs ile gazeteciler arasında adeta köşe kapmaca yaşandı. Görüntü vermemek için minibüs şoförüne gaza bas talimatı veren Şallı, trafikteki diğer vatandaşların canlarını tehlikeye soktu. Minibüs ile ters yollara giren, makas atarak hiç bir trafik kuralına uymayan şoförünü uyarmayan Şallı, uzun bir kaçışa imza attı. Avrupa yakasında yaklaşık bir saat süren kovalamacadan sonra Şallı, Ulus’ta bir site içinde bulunan evine giriş yaparken olaylı gece böylece sonlanmış oldu.

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