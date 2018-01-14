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    Romantik, serseri ve komik bir film oldu

    AA
    14.01.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği ‘Arif V 216’ adlı filmin Berlin ve Amsterdam galaları yapıldı. Amsterdam’daki galada konuşan Cem Yılmaz, ‘Arif v 216’nın, 7’den 70’e herkesin seyredebileceği hem komedi hem romantik hem de serseri bir film olduğunu söyledi.

    ÖNCE Berlin’de yapılan galaya başrol oyuncuları Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Özkan Uğur, Can Yılmaz ve Zafer Algöz katıldı. Film ekibi, Arif V 216’yı sonuna kadar Berlinli izleyiciyle birlikte izlerken, Cem Yılmaz, gösterim boyunca seyircinin filme tepkisini ölçtü. Oyuncular, filmin sonunda her birlikte sahneye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yaptı. Berlin gösterimini heyecanla beklediklerini belirten Yılmaz, “Çoğumuz İstanbul’da yaşıyoruz ama Berlin de bizim için İstanbul’dan çok farklı değil. Ama ‘Schengen’le geliyoruz yine de. Filmde Almanlarla ilgili o kadar espri yaptık ki, inşallah girdiğimiz gibi de çıkabiliriz” dedi.

    Romantik, serseri ve komik bir film oldu

    SEYİRCİLERLE ÖZÇEKİM YAPTI
    Cem Yılmaz ve film ekibi, daha sonra Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki galaya katıldı. Amsterdam Pathe Arena’daki galada oyuncular, film öncesi sinema sahnesinde yaptıkları konuşmada çok heyecanlı olduklarını ve seyirci ile buluştuklarından dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.
    Filmin çekimlerinin 15 ay sürdüğünü ifade eden Cem Yılmaz, ‘Arif v 216’nın, 7’den 70’e herkesin seyredebileceği hem komedi hem romantik hem de serseri bir film olduğunu belirtti.
    Konuşmasına espriler katarak seyircileri güldüren Yılmaz, “Berlin’deki filmin galasında seyircilerin reaksiyonları çok güzeldi. Sizin reaksiyonlarınız bizim için çok önemli. 15 yıl önce çekilen Gora filmindeki bazı rollerin başka bir maceraya atılması bizim için ayrı bir hatıra oldu” dedi. Oyuncular, film gösterimi öncesi seyircilerle özçekim yaptı.

    Romantik, serseri ve komik bir film oldu

    Etiketler: Gala
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