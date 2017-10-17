Roman çocuklar ‘İlle de Spor Olsun’ diyor

‘İlle de Spor Olsun’ sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında haftada iki kez, ikişerli gruplar halinde okullarından alınarak Gençlik Mekezi Spor Salonu'nuna getirilen çocuklar, burada GHSİM Antrenörü Nermin Alayıldız'ın gözetiminde judo eğitimi alıyor.

Yaklaşık iki saat süren antrenmanın ardından çeşitli aktivitelerde bulunan yaşları 7 ile 12 arasında değişen çocuklar, serbest zamanda yanlarında getirdikleri dabruka ve keman eşliğinde oynayarak eğlenme fırsatı buluyor.

Projenin fikir sahibi Necmi Hoşver İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Okan Kalkan, judo antrenörü Alayıldız ile sohbet ederken görevli olduğu okulda öğrenim gören Roman çocuklardan bahsettiğini söyledi.

"Bu çocuklar için 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük" diyen Kalkan, "Çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak için böyle bir eğitim planladık. Bir yıldır eğitimlerimiz devam ediyor. Hem sportif hem de başarı anlamında gelişme sağladık. Gayet güzel ve olumlu geri dönüşler aldık" dedi.

Kalkan, çocukların çok mutlu olduğuna dikkati çekerek, "Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Aileleri de onlara değer verdiğimizi görünce daha çok destek verdi. Herkes mutlu" diye konuştu.

"DESLERİN SONUNDA HEM ÇALIYOR HEM DE OYNUYORUZ"

GHSİM Antrenörü Nermin Alayıldız da Düzce'de yaşayan Roman vatandaşların çok eğlenceli karakterlere sahip olduğunu söyledi.

Roman öğrencilerle iki yıl önce tanıştıklarını anlatan Alayıldız, "Okan hoca antrenmanlarımı izlerken bana, 'Siz bu eğitimi salonda veriyorsunuz ama Roman öğrenciler, bu hareketleri beton zeminde, hiç eğitim almadan yapıyorlar. Bu tarz etkinlikler onlar için güzel faaliyetler' dedi. Ben de antrenör olarak çok heyecanlandım, hemen okullarına gittim. Çok hareketli, hiç yerinde durmayan, duvardan duvara atlayan neşeli çocuklar olduğunu gördüm. Benim için de değişikti" dedi.

Alayıldız, Roman öğrencilerle antrenman yapmanın biraz zor fakat çok eğlenceli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çok hareketliler. Derslerimiz çok zevkli geçiyor. Mesela geçen yıl, ömrümün en güzel 23 Nisan kutlamasını yaşadım. Gösteri sırası beklerken ana sınıfı öğrencilerinin klarnet, birinci sınıf öğrencilerinin keman çaldığını şaşkınlıkla izledim. Çok zevkliydi. Onlar servis tutup, bir yere spor yapmaya gidemiyorlar. Başka türlü faaliyetleri yok. Bu eğitimlere kar kış demeden lastik botlar ve atkılarla geldiler. Biz onlarla çalışmaktan mutluyuz. Çok hareketliler, bazen zorlandığım oluyor. Herkes bilir, onlar genelde sokakta büyüyor. Sokakta büyüdükleri için de sporda çok iyiler."

Projenin ismini ‘İlle de Roman olsun’ söyleminden yola çıkarak ‘İlle de Spor Olsun’ şeklinde belirlediklerini anlatan Alayıldız, "Derslerin sonunda hem çalıyor hem de oynuyoruz. Gösteri hazırlarken bile onlar müzik sesi duyduklarında hemen oynamaya başlıyorlar. Onlarla çalışmak gerçekten çok eğlenceli" dedi.