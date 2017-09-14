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    Hürriyet >Dünya>Roma virüse karşı çok mu geç kaldı?

    Roma virüse karşı çok mu geç kaldı?

    AA
    14.09.2017 - 09:53 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 09:53

    İtalya’nın başkenti Roma’da, kaplan sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve akut ateşli hastalığa yol açan chikungunya virüsü vakalarındaki artış nedeniyle kentte ilaçlama kararı alındı.

     ROMA’nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesel Yönetimi’nden yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin, 6’sı başkentte olmak üzere teşhis konulan 17 vaka olduğunu bildirdi. Artan vakalar üzerine Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, kentte kamu sağlığını ilgilendiren acil durumla mücadele için tüm kamu ve özel alanlarda dezenfeksiyon çalışması ve ilaçlamaların yapılmasına yönelik talimatname yayımladı. 

    Roma virüse karşı çok mu geç kaldıSağlık Bakanı Beatrice Lorenzin, Roma Belediyesi’nin bir an önce dezenfeksiyon çalışmalarına başlaması gerektiğini belirtirken, “Chikungunya’ya dair oldukça endişeliyiz. Roma kent yönetimi bir an önce dezenfeksiyonu başlatmalı. Yerel sağlık makamlarının ilk müdahalesini yaptığı 7 Eylül’den bu zamana çok süre geçti” dedi.
    Bakan Lorenzin, önlemler kapsamında başkentte kan bağışını durdurma kararı alabileceklerinin sinyalini verdi.
    La Repubblica gazetesinin haberinde, chikungunya virüsü vakalarının sık görüldüğü Roma’nın güneydoğu kesimi olan 2 numaralı bölgesinde 25 Ağustos ve sonrası bulunanlar için kan bağışının durdurulduğu ve kararın 1.2 milyon kişiyi ilgilendirdiği kaydedildi.
    Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve akut ateşli hastalığa yol açan chikungunya virüsü, İtalya’da ilk olarak 2007 yılında görülmüştü.

     

    Etiketler: ROMA , Chikungunya , virginia raggi
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