Rolü için tamamen bambaşka birine dönüşen 4 oyuncu

Christian Bale / The Machinist (2004)

Modern zamanın en iyi metod oyuncularından biri olan Christian Bale çok küçük yaşta Spielberg’le çalışma şerefine erişti ve büyüdüğünde de ‘American Psycho’ filmindeki Adonis fiziğiyle bambaşka birine dönüşmeyi başardı. O zamandan bu zamana da Batman serisinden American Hustle’a nazar değmesin inanılmaz bir kariyeri var. Ancak kendisinin vücudunda geçirdiği değişimle herkesin ağzını açık bıraktığı performansı kuşkusuz The Machinist filmiyle oldu. Yönetmenliğini Brad Anderson’un yaptığı bu dramadaki rolü için oyuncu tam 30 kilo verdi ve adeta bir kemik torbasına dönüştü. Filmdeki bu hali herkesi şok etti.

Robert De Niro / Raging Bull (1980)

Kariyerinde onlarca mükemmel film bulunduran ve her bir filmi için fiziksel olmasa bile psikolojik bir transformasyona giren Robert De Niro’nun başarısı da bundan kaynaklanıyor. Martin Scorsese’nin Taxi Driver’ında psikopat bir Vietnam gazisiyken, ‘Cape Fear’da intikam isteyen bir eski kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tüm bu filmlerin en tepe noktası şüphesiz ki eski bir boksör olan Jake LaMotta’nın hayatını oynadığı filmdir. Oyuncu bu rol için tam 60 kilo almış ve boksörün kariyerinin iniş ve çıkışlarını gösterebilmek için vücudunu tamamen değiştirmiştir.

Matthew McConaughey / Dallas Buyers Club (2013)

Bir süredir altın devrini yaşayan aktör Killer Joe performansından önce uzun ve sessiz bir dönem yaşamıştı. Ancak Teksas doğumlu McConaughey’in dönüşü bu filmle birlikte oldu diyebiliriz. Devam eden dönemde ise Jean Marc Vallee ile birlikteliği ortaya muhteşem bir performans çıkardı. AIDS’e yakalanmış bir rodeo yarışçısını canladırdığı filmde oyunculuğuyla efsaneleşirken role uyum sağlamak için ciddi bir diyete girdi ve kısa sürede gerçek bir AIDS hastası gibi bir deri bir kemik kalana kadar zayıfladı. Bu süre içerisinde sadece diyet kola ve yumurta beyazı ve bir parça tavuk etiyle beslenen oyuncu bu emeğinin karşılığını fazlasıyla aldı ve film en iyiler listesine giriş yapmayı başardı.

Charlize Theron / Monster (2003)

Charlize Theron Hollywood’un en güzel yüzlü aktristlerinden biri olarak ün salmış bir hayli güzel bir kadın. Şeytanın Avukatı gibi filmlerde güzelliği kadar oyunculuğuyla da dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Ancak önüne çıkan bir teklifle hem kendini inanılmaz bir değişime soktu hem de kariyerini. Patty Jenkins’in yönetmenliğini yaptığı ve bir seri katil olan Aileen Wuornos’un gerçek yaşam hikayesinin konu alındığı Monster filmi için sanatçı tam 30 kilo aldı ve sıfır makyajla kamera önüne geçti. İzleyenler bu kişinin Charlize Theron olduğuna adeta inanamadılar.