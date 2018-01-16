Rolü için tamamen bambaşka birine dönüşen 4 oyuncu

Christian Bale / The Machinist (2004)
Modern zamanın en iyi metod oyuncularından biri olan Christian Bale çok küçük yaşta Spielberg’le çalışma şerefine erişti ve büyüdüğünde de ‘American Psycho’ filmindeki Adonis fiziğiyle bambaşka birine dönüşmeyi başardı. O zamandan bu zamana da Batman serisinden American Hustle’a nazar değmesin inanılmaz bir kariyeri var. Ancak kendisinin vücudunda geçirdiği değişimle herkesin ağzını açık bıraktığı performansı kuşkusuz The Machinist filmiyle oldu. Yönetmenliğini Brad Anderson’un yaptığı bu dramadaki rolü için oyuncu tam 30 kilo verdi ve adeta bir kemik torbasına dönüştü. Filmdeki bu hali herkesi şok etti.
Robert De Niro / Raging Bull (1980)
Kariyerinde onlarca mükemmel film bulunduran ve her bir filmi için fiziksel olmasa bile psikolojik bir transformasyona giren Robert De Niro’nun başarısı da bundan kaynaklanıyor. Martin Scorsese’nin Taxi Driver’ında psikopat bir Vietnam gazisiyken, ‘Cape Fear’da intikam isteyen bir eski kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tüm bu filmlerin en tepe noktası şüphesiz ki eski bir boksör olan Jake LaMotta’nın hayatını oynadığı filmdir. Oyuncu bu rol için tam 60 kilo almış ve boksörün kariyerinin iniş ve çıkışlarını gösterebilmek için vücudunu tamamen değiştirmiştir.
Matthew McConaughey / Dallas Buyers Club (2013)
Bir süredir altın devrini yaşayan aktör Killer Joe performansından önce uzun ve sessiz bir dönem yaşamıştı. Ancak Teksas doğumlu McConaughey’in dönüşü bu filmle birlikte oldu diyebiliriz. Devam eden dönemde ise Jean Marc Vallee ile birlikteliği ortaya muhteşem bir performans çıkardı. AIDS’e yakalanmış bir rodeo yarışçısını canladırdığı filmde oyunculuğuyla efsaneleşirken role uyum sağlamak için ciddi bir diyete girdi ve kısa sürede gerçek bir AIDS hastası gibi bir deri bir kemik kalana kadar zayıfladı. Bu süre içerisinde sadece diyet kola ve yumurta beyazı ve bir parça tavuk etiyle beslenen oyuncu bu emeğinin karşılığını fazlasıyla aldı ve film en iyiler listesine giriş yapmayı başardı.
Charlize Theron / Monster (2003)
Charlize Theron Hollywood’un en güzel yüzlü aktristlerinden biri olarak ün salmış bir hayli güzel bir kadın. Şeytanın Avukatı gibi filmlerde güzelliği kadar oyunculuğuyla da dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Ancak önüne çıkan bir teklifle hem kendini inanılmaz bir değişime soktu hem de kariyerini. Patty Jenkins’in yönetmenliğini yaptığı ve bir seri katil olan Aileen Wuornos’un gerçek yaşam hikayesinin konu alındığı Monster filmi için sanatçı tam 30 kilo aldı ve sıfır makyajla kamera önüne geçti. İzleyenler bu kişinin Charlize Theron olduğuna adeta inanamadılar.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün