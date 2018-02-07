Roket atılan bölgelere faizsiz kredi

Yıldırım, başkanlığında önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu’nda, Zeytin Dalı Harekatı’nda son durum ele alındı. Yıldırım, toplantıda haftasonu Hatay ve Kilis’te yaptığı temaslar hakkında kabine üyelerine bilgi verdi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ziyareti sırasında çok duygulandığını anlattı. Toplantıda teröristlerin roket saldırılarından Kilis ile Hatay’ın sınır illerinin olumsuz etkilediği değerlendirildi. Roket saldırılarıyla birlikte yaşanan tedirginliğin bölgede ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz etkilediği vurgulandı.

Başbakan Yıldırım’ın, Kilis ile Hatay’ın sınır ilçelerinde yaşayan vatandaşlara faizsiz kredi verilmesi konusunda ilgili bakanların çalışması için talimat verdiği öğrenildi. Toplantıda alınan karara göre, Kilis’in tamamı ile Hatay’ın sınırda bulunan Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde yaşayan vatandaşlara faizsiz kredi desteği sağlanacak. İlgili bakanlıkların yapacağı çalışmanın ardından, Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelecek çalışma, imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Hükümet, Hatay ve Kilis’te çiftçi, esnaf ve sanatkarlara hazine faiz destekli verilen kredi ödemelerini faizsiz olarak bir yıl süreyle ertelenmesi kararı almıştı. Kilis’te 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçları bir yıl süreyle, Hatay’ın sınır ilçelerinde ikamet edenlerin sigortalılar ve işverenlerin kurum alacakları da 28 Şubat 2018’e kadar ertelenmişti. Bakanlar Kurulu’nda yapılan bu ertelemelerin operasyon devam ettiği sürece uzatılmasına karar verildi.