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    Rodin Kıbrıs'ta

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 21:37 | Son Güncelleme:

    MODERN heykelin en önemli isimlerinden biri kabul edilen Auguste Rodin, ölümünün 100’üncü yılında Girne’de açılan ‘Rodin, his lover & his friends’ (Rodin, Sevgilisi ve Arkadaşları) adlı bir sergiyle anılıyor.

    ‘Adem-Havva’, ‘Düşünen Adam’, ‘Öpüşme’ gibi heykelleriyle ölümsüzleşen Fransız heykeltıraşın sergisinde Rodin’in 20, arkadaşları ve sevgilisi Camille Claudel’e ait 14 heykel bulunuyor. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Erbil Arkın üniversitenin kuruluşunu taçlandırmak adına özel Auguste Rodin heykel koleksiyonunu bu sergiyle sanatseverlerle buluşturuyor.

    Erbil Arkın, üniversite bünyesinde açılacak olan ‘Modern Sanat Müzesi’yle Auguste Rodin ve arkadaşlarının heykellerinden oluşan özel koleksiyonunun, diğer çağdaş sanatçıların eserleriyle daha da genişletilerek, ada halkının kültürel mirasına kazandırılacağını söyledi. ARUCAD’ın Girne’deki kampusunda geçtiğimiz hafta sonu açılan sergi 17 Kasım tarihine kadar görülebilecek.

    Etiketler: gazetehaberleri
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