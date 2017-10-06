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    Rock’ın devleri Ankara’da

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 13:19 | Son Güncelleme:

    Türk rock müziğine birçok önemli grup kazandıran Ankara, 12-15 Ekim tarihleri arasında dev bir rock festivaline ev sahipliği yapacak.

    Türk rock müziğine birçok önemli grup kazandıran Ankara, 12-15 Ekim tarihleri arasında dev bir rock festivaline ev sahipliği yapacak. ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde Umut Kuzey’in öncülüğünde gerçekleşecek Milyonfest Ankara, dört gün boyunca 2 ayrı sahnede 48 sanatçı ve grubu ağırlayacak. Festivalde yer alacak isimler arasında Şebnem Ferah, Athena, Teoman, Hayko Cepkin, Moğollar, Mor ve Ötesi, Mabel Matiz, Adamlar, Deniz Tekin, Zakkum, Gevende, Manga, Kurban, Pilli Bebek, Pamela ve Kurtalan Ekspres de yer alıyor.

    Etiketler: Kitapsanat , Milyonfest Ankara , Şebnem Ferah
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