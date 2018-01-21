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Rocketlab şirketi Electron roketiyle ilk kez uzaya uydu yolladı

Hürriyet Haber
21.01.2018 - 20:14 | Son Güncelleme:

Amerikan özel roket ve uzay mekiği üreticisi Rocketlab şirketi, kendi üretimi olan Electron roketiyle ilk kez Dünya yörüngesine uydu yollamayı başardı.

Şirket, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın doğusundaki Mahia Yarımadası'ndan uzaya fırlatılan Electron roketinin taşıdığı 3 hafif uyduyla yörüngeye ulaştığını duyurdu.

Toplam ağırlığı 150 kilogram olan 3 uydunun görüntüleme, meteoroloji ve gemi takip uyduları olduğu belirtildi. 

Şirketin kurucusu ve üst düzey yöneticisi Yeni Zelandalı iş adamı Peter Beck, roketin daha ikinci fırlatma denemesinde uzaya uydu yollamayı başardığına dikkati çekerek, bunun uzaya ticari erişim bakımından çığır açıcı bir adım olduğunu vurguladı. 

Daha hafif ve küçük boyuttaki yükleri yörüngeye ulaştırmak üzere geliştirilen iki aşamalı roketin ilk test fırlatışı, 25 Mayıs 2017'de yapılmış ancak roket, uzaktan iletişim sitemindeki bir hata nedeniyle yörüngeye ulaşamamıştı. 

Küçük uydular ve hafif cihazların uzaya gönderilmesi konusundaki ticari talebin gelecek yıllarda artması bekleniyor. Bu tip uydu ve cihazlar, internet erişiminden küresel konumlama ve takip hizmetlerine kadar çok farklı alanlarda kullanılabiliyor.

Etiketler: Rocketlab , uzay
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