Robotlar geleceğin kalaşnikofları olabilir

ThinkTech'in "Yapay Zeka-İnsandan Öte" başlıklı raporunda yapay zeka, "Bir bilgisayarın veya makinenin çeşitli iş ve işlemleri insana benzer şekilde yerine getirme veya karmaşık problemlere insanlar gibi çözüm üretme kabiliyeti." şeklinde tanımlandı.

Rapora göre, artan ilgi ve giderek genişleyen uygulama alanları nedeniyle yapay zeka, yalnızca bilim adamlarının konuştuğu bir konu olmaktan çıktı ve tüm insanlığı ilgilendiren bir tartışma alanına dönüştü.

Buna karşın hala pek çok kişinin yapay zekayla ilgili bilgisi Terminator, Ex Machina, I Robot, Minority Report gibi filmlerdeki üstün, güçlü, kötücül veya dünyayı yönetme arzusu taşıyan robotlardan ileri gitmiyor. Günlük hayata katılan Siri, Google Now gibi uygulamalar ve sempatik insansı robotlar yapay zekayla ilgili ön yargıları yıkmada öncüllük etse de insanoğlu hala robotların gelecekte yapabileceklerine ilişkin endişelerden kurtulabilmiş değil.

Gerek yapay zekanın insanlık için son derece faydalı işlevlere sahip olacağına inanan bilim insanları ve insanlarla makinelerin birleşeceğine inanan gelecek bilimciler gerekse yapay zekanın insan ırkının sonunu getireceğine inanan mucitler ve bilim adamları bu konuda geniş kitlelerin işini kolaylaştırmıyor.

Teknoloji devlerinin yatırım alanı

Farklı fikirlere sahip olsalar da yapay zeka uzmanları ve bu alana yatırım yapan teknoloji devleri, gelecekte dünya lideri olmak adına büyük bir motivasyonla çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün, 2010'lu yıllardan 1990'lı yıllara bakıldığında, yapay zeka konusunda ne kadar büyük adımlar atıldığı görülürken, 20 yıl sonra bugünlere bakıldığında belki çok daha çarpıcı bir izlenim edinmek söz konusu olacak.

Elon Musk ve pek çok alan uzmanı, kısa, orta ve uzun vadedeki geleceği konusunda yapay zekanın kendi haline bırakılmaması gerektiğini belirtiyor.

Yapay zekanın, yıkıcı bir amacı gerçekleştirmek için programlandığında veya "zeka patlaması" (Intelligence Explosion) gerçekleşip yapay zeka kendini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi öğrendiğinde, iyi bir amacı gerçekleştirmek üzere yıkıcı bir çözüme başvurduğunda durdurulamama riski bulunuyor. Bu nedenle yapay zeka teknolojileri geliştirilirken izlenebilir ve kontrol edilebilirliğinden ve hedefleri bakımından insanlığın hedefleriyle paralel ilerlediğinden emin olunması gerekiyor.

Savunma sanayisinde firmalar yarışıyor

ThinkTech'in raporunda, günümüzde savunma sanayisinde pek çok firmanın otonom ve akıllı sistemler geliştirmek üzere birbiriyle yarış halinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Bu durumun gelecekte bir yapay zeka savaşı ihtimalini gündeme getirdiğine yer verilen raporda, "Yapay zeka teknolojileriyle donatılmış robotlar karaborsaya düşerek geleceğin kalaşnikofları olma ihtimali taşımaktadır. Bu gibi nedenlerden ötürü devletler, politikacılar, yapay zeka teknolojisi üreten firmalar ve araştırma kurumlarının daha fazla gecikmeden yapay zeka çalışmalarının insan ırkıyla ve onun hedefleriyle uyumlu bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla resmi bir ortak anlayış geliştirmeleri gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.