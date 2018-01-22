Robotbilimciler Boğaziçi Üniversitesi'nde buluşacak

Boğaziçi Üniversitesi, robotbilim alanında faaliyet gösteren araştırmacıları ve endüstri çalışanlarını bir araya getirmek, robotiğin farklı alt alanlarındaki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri Türkiye robotbilim topluluğuyla paylaşmak, ülke ihtiyaçlarının ve kabiliyetlerinin uluslararası rekabeti de göz önüne alarak nasıl eşleşebileceğini endüstriyel katılımcılar ve bilim insanlarıyla tartışmak, Türkiye'nin robot bilimlerinde yol haritasını çıkarmak amacıyla 4. Türkiye Robotbilim Konferansı'na ev sahipliği yapacak.





Güney Kampüs Albert Long Hall'de 12-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek konferansta sunulacak bildiriler için gönderim tarihi 31 Ocak'a kadar uzatıldı. Konferansta bildiri sunmak isteyenlerin, bildirilerini Türkçe olarak göndermeleri gerekiyor.

ToRK 2018 için özgün bildiri, derleme bildiri ve kısa bildiri olmak üzere üç farklı türde bildiri gönderilebilecek.

Bildiriler en az iki hakem tarafından önce kör hakem değerlendirme sürecinden geçecek. Kabul edilen özgün bildirilere etkinlik kapsamında sözlü sunum imkânı sağlanacak. Kabul edilen derleme bildiriler ve kısa bildiriler de etkinlik sırasında posterle sunulacak.