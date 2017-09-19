Robot Yılanların Çağı Başlıyor

Mosher, 680 kilo yük kaldırabilen ve Hardiman adını verdiği güçlü bir dış iskelet yapmayı başardı, ancak insan-makine kombinasyonu, geleceğin görüşü olarak kaldı ve hiçbir zaman uygulanabilir bir ürün haline gelmedi.



Ama artık durum değişti. GE, zor alanlarda çalışabilecek zeki robotlar için ikinci bir adım atmaya hazırlanıyor. GE Ventures, insanlar için çok zor veya tehlikeli olan görevler için robotlar geliştiren yenilikçi Sarcos Robotics şirketine geçen yıl yatırım yaptı. Sarcos Kurucu Ortağı ve Başkanı Fraser Smith, şöyle konuştu: "Robotbilimin, insanın yerini almasından ziyade, insana yardımcı olma kısmına odaklanıyoruz."



Sarcos Başkanı ve CEO'su Ben Wolff, mühendislerinin öngörülemeyen veya yapılandırılmamış ortamlarda anlamlı işler yapabilen maharetli robotlar ürettiğini belirtiyor.



Bu makinelerden biri olan ve uzaktan çalıştırılabilen Sarcos Koruyucu S yılan robotu sürünerek, nükleer enerji santrali veya petrol depolama tanklarındaki buhar borularının içine girip bunları teftiş edebiliyor. "Petrol depolama tankının içinde korozyon olup olmadığına bakması için 25 metre derinlikteki bir yere iple insan indirmeye çalışmak yerine, bir robot gönderebiliriz" diyor Wolff.



1,3 metre uzunluğundaki ve 4,5 kg ağırlığındaki akülü yılan, tankın dikey taraflarını ölçeklendirebilir; bunları ses ve kızılötesi sensörlerle tarayabilir ve elde ettiği bilgileri bakım personeline kablosuz olarak iletebilir. Wollf, şöyle devam ediyor: "Robotun önü tamamen sensörlerle kaplı bir kompartıman. Robot bir sorun tespit ettiğinde, insanlar sorunun olduğu yere gidebilir. Bu sayede verimliliğin yükseleceğine ve işçilerin tehlikeli ortamlara maruziyetinin de azalacağına inanıyoruz." GE Petrol ve Gaz, halihazırda piyasada bulunan yılan robotunu değerlendiren şirketlerden biri.



Sarcos'un portföyünde daha büyük makineler de yer alıyor. Örneğin, Guardian GT, her biri 227 kilo yük taşıyabilen iki kollu ve mobil bir platform üzerinde kurulu bir robot. Şirket, kullanıcıların uzun bir süre boyunca tekrar tekrar 90 kilo yük kaldırabilmesini sağlayan dış iskeletler de geliştiriyor.





300'den fazla patente sahip Sarcos, Utah Üniversitesi'nin bir yan ürünü olarak 1980'li yıllarda kuruldu. Şirket, kurulduğu günden bu yana Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'ndan (DARPA) en çok fon alan isimler arasında yer alıyor. GE dışındaki diğer yatırımcılar ise Microsoft, Schlumberger ve Caterpillar.



Ancak şirketin yapacağı daha çok iş var. Wolff, Smith ve mühendisleri, şu anda robotlarına makine öğrenimi özelliğini kazandırıyor. Wolff şunları dile getiriyor: "İnsanların robotlara merdivenleri tanıma ve merdivenden çıkma gibi kendi başlarına yapabilecekleri çok temel düzeydeki bazı görevleri öğretebilecek olması bize göre bir fırsat."



35 yıldır robot tasarlayan Smith ise her türlü eşyayı parçalara ayırıp bunlarla oynayan çocuklardan biri olarak mühendisliğe çocukken ilk adımını atmış. Şimdi ise kendi sistemlerini tasarlıyor.



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