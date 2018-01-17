Robot Yarışması bu yıl Sivas'ta yapılacak

Bu yıl Sivas’ta gerçekleştirilecek olan 12’inci Uluslararası MEB Robot Yarışması için il Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan Başkanlığı'ndaki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, yürütme kurulunda yer alan kurumların temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Malik Erdoğan yarışmanın kapsamı ve detayları hakkında bilgi verdi. Erdoğan, 9-10-11 Mayıs tarihlerinde Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek dev organizasyonun hazırlanması ve yürütülmesi konusunda görev alacak kurum ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarıyla ilgili detayları anlattı.

Erdoğan'ın ardından konuşmasının ardından Uluslararası MEB Robot Yarışması tanıtım filmi gösterime sunuldu. Daha sonra konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, 12’nci Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın Sivas'ta yapılacak olmasının kent için bir onur olduğunu söyledi.

Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan ise konuşmasında kurumların üzerine düşen görev ve sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi, anlaşılmayan hususların açıklığa kavuşturulması, görüş, öneri ve taleplerin değerlendirilmesi amacıyla bu toplantının düzenlendiğini belirtti. Yıldızhan, kurumların görev ve sorumlulukları ile ilgili hazırlanan dosyaların iyi incelenmesini istedi.

Konuşmaların ardından 12’nci Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın organizasyonuyla ilgili kurumların üzerine düşen görev ve sorumluluklara dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda gündeme gelen konular üzerinde gereken düzenleme ve önerilerin değerlendirilmesi amacıyla Şubat ayında bakanlık yetkililerinin de katılımıyla yeni bir toplantı daha yapılması kararlaştırıldı.