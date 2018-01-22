Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Robot Sophia Türkiye’ye geliyor

Robot Sophia Türkiye’ye geliyor

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 15:03 | Son Güncelleme:

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia, 19 Nisan’da, 5’incisi düzenlenecek Marketing Meetup’a konuk olacak. İlk kez Türkiye’ye gelecek olan Sophia, iş dünyasının dâhilerini buluşturan konferansta, merak edilen soruları yanıtlayacak.

İş dünyası için Türkiye’nin en değerli içeriklerini üretmeyi ve ekosistemi geliştirmeyi amaçlayan; bu doğrultuda 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup 2018’in odak noktası “deneyim” olacak. Uniq İstanbul’da 19 Nisan’da gerçekleşecek buluşmada iş hayatından ulusal ve global dehalar bir araya gelecek.

İş zekasına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanan Marketing Meetup’ın son konuğu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komite Üyesi ve dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia olacak. Hanson Robotics ve Las Vegas Üniversitesi tarafından geliştirilen; son olarak eklenen ünitelerle tam bir bedene kavuşan Sophia, konferansta merak edilen sorulara yanıt verecek.

Robot Sophia Türkiye’ye geliyor

19 Nisan’da Marketing Meetup söyleşisine katılmak üzere ülkemize gelecek olan Sophia, pek çok Avrupa ülkesinden önce ilk kez Türkiye’yi ziyaret etmiş olacak.

Etiketler: teknoloji
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri