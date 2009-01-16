Robinson ve Cuma

Televizyonda yeni gÃ¶sterime giren dizilerden biri â€˜Crusoeâ€™ geÃ§enlerde tesadÃ¼fen bizim kumandaya takÄ±lmÄ±ÅŸ, birkaÃ§ dakika gÃ¶z gezdirdik. Malum Robinson Crusoeâ€™nun Ä±ssÄ±z adadaki maceralarÄ±nÄ±n â€˜gÃ¼nÃ¼mÃ¼zeâ€™ uyarlanmÄ±ÅŸ hali bir dizi. Ä°yi de bizim bildiÄŸimiz Robinson saÃ§Ä± sakalÄ± birbirine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ gariban bir kazazede deÄŸil miydi? Buradaki Crusoe her saat kuafÃ¶rden yeni Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ saÃ§ sakalÄ±, adada her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¼stÃ¼n teknikli aletleriyle bizim Ä°stanbulâ€™da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan konforlu bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. Sonra bir baktÄ±k Cuma Ã§Ä±ktÄ±. Robinsonâ€™un bir Cuma gÃ¼nÃ¼ bulduÄŸu bu yerliye her ÅŸeyi nasÄ±l yavaÅŸ yavaÅŸ Ã¶ÄŸrettiÄŸini hatÄ±rlayÄ±nca bu modern Cumaâ€™nÄ±n yedi dil bilmesi hevesimizi kaÃ§Ä±rdÄ±, kumandamÄ±za atladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi oradan uzaklaÅŸtÄ±k.Â

Yeni nesil, yeni dÃ¼nya dÃ¼zeni hazÄ±ra alÄ±ÅŸÄ±k. Cahil yerliye yemek yemesini Ã¶ÄŸretmektense b

Edip Uras yazÄ±yor

irinci gÃ¼nden yedi dil konuÅŸturmayÄ± tercih ediyor. O yÃ¼zdendir ki, FenerbahÃ§e devre arasÄ± transferlerinde diÅŸe dokunur isimler yerine tÃ¼yÃ¼ bitmemiÅŸ genÃ§ isimlere yÃ¶nelince bir alkÄ±ÅŸ tufanÄ±dÄ±r koptu. Hep bu Crusoeâ€™nun yÃ¼zÃ¼nden, herkes sanÄ±yor ki Emreciksin ve AbdÃ¼lkadir girince her ÅŸey gÃ¼llÃ¼k gÃ¼listanlÄ±k olacak. Fener formasÄ±yla topa vurmamÄ±ÅŸ bu genÃ§ler kendilerine biÃ§ilen bu kurtarÄ±cÄ± kaftanÄ±nÄ±n altÄ±nda ezilip, iÃ§lerindeki potansiyeli dÄ±ÅŸa vurmak yerine Ã¶nce bunalÄ±ma sonra da yedi dil bilen Cumaâ€™yÄ± bekleyen sabÄ±rsÄ±z taraftarlar tarafÄ±ndan baÅŸka takÄ±mlara yolculuk edecekler. Hele Sakaryasporâ€™dan alÄ±nan genÃ§lerin gazetelerde kamuoyuna tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lma yazÄ±larÄ±nÄ± saklayÄ±p gelecek yÄ±l â€˜nerde bu Ã§ocuklar?â€™ diye sorasÄ± geliyor insanÄ±n.

Elbette bu kadar kalabalÄ±k ve iÅŸsiz bir Ã¼lkede, tapÄ±nacak kadar sevilen futbolun yetenekli genÃ§ler Ã§Ä±karmasÄ± doÄŸal. Ã–nemli olan genÃ§ yeteneklerin olgunlaÅŸtÄ±rÄ±larak kulÃ¼p ve daha sonra milli takÄ±mlarÄ±mÄ±za monte edilmesi. Bu yÃ¼zdendir ki iki sezonda bir hoca deÄŸiÅŸtiren â€˜istikrar abidesiâ€™ FenerbahÃ§eâ€™nin uzun vadeli programlar yapabilmesi, genÃ§ oyunculara sadece bÃ¼nyesine deÄŸil A takÄ±mÄ±n ilk onbirinde de yer vermesi Ã§ok Ã¶nemli. Gelin gÃ¶rÃ¼n ki mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. GÄ±pta ile baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Premier Ligâ€™in yeni yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n hiÃ§biri Ferguson veya Wenger hocanÄ±n mahalleden geÃ§erken â€˜sen bana yarÄ±n uÄŸraâ€™ diye kartvizit daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± Ã§ocuklar deÄŸil. Åžimdilerde Manchester Unitedâ€™Ä±n daha az Ã¶nemli maÃ§larÄ±nda forvette oynayan 18 yaÅŸÄ±ndaki Welbeck, daha Ã¶nce geÃ§tiÄŸi aÅŸamalar gibi bu ÅŸansÄ±nÄ± da iyi kullanÄ±rsa yakÄ±n gelecekte Rooneyâ€™in Ã¶nce yedeÄŸi sonra A takÄ±mÄ±n deÄŸiÅŸmezi olabilir. Fergusonâ€™un yirmi Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r sÃ¼rekli Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dantel, hem dÄ±ÅŸarÄ±dan hem iÃ§eriden takÄ±mÄ±n sadece oyununa deÄŸil, ruhuna uygun futbolcularÄ± Unitedâ€™da topluyor. Bu sezon sonunda futbolu bÄ±rakabileceÄŸini aÃ§Ä±klayan Ryan Giggs 17 yaÅŸÄ±ndayken Kupa Galipleri KupasÄ±â€™nÄ± kazanan Fergusonâ€™un baÅŸÄ±nda olduÄŸu takÄ±mÄ±n sol aÃ§Ä±ÄŸÄ±ydÄ±. Giggs ÅŸimdi 33 yaÅŸÄ±nda.

KulÃ¼plerimiz istikrarÄ± ancak ve ancak baÅŸkanlarÄ±n koltuklarÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ bÄ±rakmamasÄ±nda bulabildi. SÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸen teknik kadrolarÄ±n yeni gelen Cumaâ€™lara yedi dil Ã¶ÄŸretecek kadar zamanlarÄ± olamÄ±yor malesef. Yedi dil bilen Cuma da buralara uÄŸramÄ±yor. O zaman sÃ¼r eÅŸeÄŸini Robinsonâ€™un AdasÄ±â€™na.

GÃ¼zel Cumalar...