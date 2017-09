Robinson ve Cuma

Televizyonda yeni gösterime giren dizilerden biri ‘Crusoe’ geçenlerde tesadüfen bizim kumandaya takılmış, birkaç dakika göz gezdirdik. Malum Robinson Crusoe’nun ıssız adadaki maceralarının ‘günümüze’ uyarlanmış hali bir dizi. İyi de bizim bildiğimiz Robinson saçı sakalı birbirine karışmış gariban bir kazazede değil miydi? Buradaki Crusoe her saat kuaförden yeni çıkmış saç sakalı, adada her türlü ihtiyacını sağladığı üstün teknikli aletleriyle bizim İstanbul’da yaşadığımızdan konforlu bir hayat sürüyor. Sonra bir baktık Cuma çıktı. Robinson’un bir Cuma günü bulduğu bu yerliye her şeyi nasıl yavaş yavaş öğrettiğini hatırlayınca bu modern Cuma’nın yedi dil bilmesi hevesimizi kaçırdı, kumandamıza atladığımız gibi oradan uzaklaştık.

Yeni nesil, yeni dünya düzeni hazıra alışık. Cahil yerliye yemek yemesini öğretmektense b

irinci günden yedi dil konuşturmayı tercih ediyor. O yüzdendir ki, Fenerbahçe devre arası transferlerinde dişe dokunur isimler yerine tüyü bitmemiş genç isimlere yönelince bir alkış tufanıdır koptu. Hep bu Crusoe’nun yüzünden, herkes sanıyor ki Emreciksin ve Abdülkadir girince her şey güllük gülistanlık olacak. Fener formasıyla topa vurmamış bu gençler kendilerine biçilen bu kurtarıcı kaftanının altında ezilip, içlerindeki potansiyeli dışa vurmak yerine önce bunalıma sonra da yedi dil bilen Cuma’yı bekleyen sabırsız taraftarlar tarafından başka takımlara yolculuk edecekler. Hele Sakaryaspor’dan alınan gençlerin gazetelerde kamuoyuna tanıştırılma yazılarını saklayıp gelecek yıl ‘nerde bu çocuklar?’ diye sorası geliyor insanın.

Elbette bu kadar kalabalık ve işsiz bir ülkede, tapınacak kadar sevilen futbolun yetenekli gençler çıkarması doğal. Önemli olan genç yeteneklerin olgunlaştırılarak kulüp ve daha sonra milli takımlarımıza monte edilmesi. Bu yüzdendir ki iki sezonda bir hoca değiştiren ‘istikrar abidesi’ Fenerbahçe’nin uzun vadeli programlar yapabilmesi, genç oyunculara sadece bünyesine değil A takımın ilk onbirinde de yer vermesi çok önemli. Gelin görün ki mümkün değil. Gıpta ile baktığımız Premier Lig’in yeni yıldızlarının hiçbiri Ferguson veya Wenger hocanın mahalleden geçerken ‘sen bana yarın uğra’ diye kartvizit dağıttıkları çocuklar değil. Şimdilerde Manchester United’ın daha az önemli maçlarında forvette oynayan 18 yaşındaki Welbeck, daha önce geçtiği aşamalar gibi bu şansını da iyi kullanırsa yakın gelecekte Rooney’in önce yedeği sonra A takımın değişmezi olabilir. Ferguson’un yirmi üç yıldır sürekli ördüğü dantel, hem dışarıdan hem içeriden takımın sadece oyununa değil, ruhuna uygun futbolcuları United’da topluyor. Bu sezon sonunda futbolu bırakabileceğini açıklayan Ryan Giggs 17 yaşındayken Kupa Galipleri Kupası’nı kazanan Ferguson’un başında olduğu takımın sol açığıydı. Giggs şimdi 33 yaşında.

Kulüplerimiz istikrarı ancak ve ancak başkanların koltuklarını bir türlü bırakmamasında bulabildi. Sık sık değişen teknik kadroların yeni gelen Cuma’lara yedi dil öğretecek kadar zamanları olamıyor malesef. Yedi dil bilen Cuma da buralara uğramıyor. O zaman sür eşeğini Robinson’un Adası’na.

