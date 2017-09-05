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    'Robinson Crusoe ve Cuma' filminin Cuma’sı Nyambi hayatını kaybetti

    Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)
    05.09.2017 - 13:02 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 13:41

    Yetenek Sizsiniz adlı yarışmada dikkat çeken ve ardından "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde Cuma karakterini canlandıran Malavi doğumlu oyuncu John Nyambi, hayatını kaybetti.

    2015 yılında vizyona giren "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde Serhat Kılıç’la başrolü paylaşan John Nyambi, böbrek yetmezliği nedeniyle doğum yeri Malavide hayatını kaybetti.Robinson Crusoe ve Cuma filminin Cuma’sı Nyambi hayatını kaybetti

    24 yaşında hayata veda eden oyuncu, 2010 yılında Malaviden Türkiye’ye okumak için gelmişti ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde eğitim görmüştü.

    Robinson Crusoe ve Cuma filminin yönetmeni Gürcan Yurt, Nyambi’nin ölümüyle ilgili olarak Twitter hesabından,Hep mi iyiler kaybeder? Filmde Cumayı canlandıran John kardeşimi kaybettiğimizi öğrendim. Acımız tarifsiz ifadesini kullandı.

    Robinson Crusoe ve Cuma filminin Cuma’sı Nyambi hayatını kaybetti
    Yetenek yarışmasına katılan John Nyambi izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Nyambi yarışmadai "Türkiye'de beni çok sevdiler. Yabancı olabilirim ama kalbim kırmızı beyaz" demişti.

    Robinson Crusoe ve Cuma filminin Cuma’sı Nyambi hayatını kaybetti

    Etiketler: John Nyambi kimdir , Robinson Crusoe ve Cuma , John Nyambi , Gürcan Yurt
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