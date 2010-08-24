Robinho’yu almayın

Delgado’nun gidişine pek de üzülmüyorum açıkçası. Şöyle bir hafızamı yokluyorum, 4 yıl içinde iyi oynadığı bir Zürich maçının dışında başka bir karşılaşma hatırlamıyorum. Giderken Beşiktaş’a olan maliyeti : 12 milyon küsur. Hem de Avro cinsinden. Rakamı duyanın ilk tepkisi, “paraya bak” olur herhalde.

Üstüne de 1 bardak soğuk su; Demirören yönetimi için. Yine de bu sene alacağı olan 2.2 milyon Avro’dan kurtuldukları ve gündemden düştüğü için Guti ve Quaresma’dan sonra en iyi transfer diyebilirim.!!!

Bir de Tabata var.

Onun maliyeti de aldıkları ile beraber 10 milyon Avro’yu bulmuştur. Maliyetinin karşılığını verebildi mi diyecek olursanız, 1 bardak suyun şimdiden dolaba konulmasını öneririm. Eğer olur da bir taliplisi çıkarsa peşin peşin içmek için.

Ne zamandır da bir Robinho çılgınlığı sürüp gidiyor.

Konuşulan paralar korkunç, söylerken bile dilim dolanıyor. Neredeyse Fulya’nın tapusuna eşdeğer.

Sponsor bulunursa alınacakmış.

Valla bana kalırsa hiç almasınlar.

Cari açık olmuş bilmem kaç.

Bir de Robinho’yu kaldıramaz bu memleket.

Sanki gavur parası harcadıkları.

Zaten Guti ve Quaresma şokunu yeni yeni atlatıyor takımdaki eskiler. Bir de Robinho alınırsa, hele bir de senede 6 milyon Avro aldığı duyulursa anında cephe alırlar. “Madem bu kadar büyük futbolcu, takımı kurtarsın da görelim” diyerek pas manyağı yaparlar. Sergileyeceği kötü futboldan dolayı da üzüleceğini sanmayın Brezilyalının. Çünkü o zaten önlemini almış, kontratına şeytanın bile aklına gelmeyecek maddeleri koydurtmuştur. Delgado gibi yan gelip yatsa bile parasını tıkır tıkır alır, sözleşmesi bittikten sonra da “hadi bana eyvallah” diyerek memleketinin yolunu tutar.

İşin teknik boyutuna gelirsek;

Olası bir Robinho transferinde Bobo, Nihat, Nobre, Holosko isimlerinden en az 2’sinin taca atılması gerekecek. Gerçi bu saydığımız isimler arasında sadece Bobo’nun eksikliği hissedilecek olsa da neticede milyonlarca avro değerinde futbolcular bunlar. Umarım Beşiktaş yönetimi bu çılgınca hatayı yapmaz. Ama itiraf etmeliyim ki bu çapta bir futbolcunun transfer edilmesi ihtimali bile güzel, bırakınız hep böyle kalsın.

Öte yandan;

İ.B.B karşılaşmasında görüldüğü üzere Nihat ile Holosko ikisi beraber oynayamaz. İkisi de geniş alan ve kontratak futbolcusu. Beşiktaş’a karşı mücadele eden takımların oyun tarzları düşünülürse bu futbolcuların transferlerinin ne kadar gereksiz yapıldığı anlaşılır. Aldığı ücrete karşılık verdiği faydaya bakılırsa Nobre’nin de bu futbolculardan eksiğinin değil fazlasının olduğu görülür. Elimde imkan olsa bu 3 futbolcuyu da spot piyasada satılığa çıkartır, kopartabildiğim kadarının da üstüne ilave ederek sürekli ilk 11’de oynayabilecek 1 futbolcu almaya çalışırdım. Ama nerdeeee…

Hadi oldu olacak 1 adım daha ileri gidelim. Defansta 3 tane yabancı var : Ferrari, Sivok, Zapotocny. Bu 3 futbolcunun da en az ikisinin satılıp yerine çok kaliteli ve beraber oynayacağı İ.Toraman’ı çekip çevirecek bir stopere ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer yedek olarak da Ersan hazır kıta olarak görevini layıkıyla yerine getirecektir.

Son olarak transferi düşünülen Aurelio’nun camiada pek de hoş karşılanmayacağını söylemek isterim. Gerek maliyeti ile olsun, gerekse de form durumu ile olsun bu transferin gereksiz olacağını düşünüyorum. Bunlardan daha önemlisi Aurelio’nun gelişi ile beraber geleceğin en büyük futbolcusu Necip’in kaybedileceği kaygısıdır.