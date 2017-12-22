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    Robert De Niro karizmayı fena çizdirdi

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 16:52 | Son Güncelleme:

    ABD'li aktör Robert De Niro, yeni filmi 'The Irishman'in çekimleri esnasında platform topuklu ayakkabıyla görüntülenince dalga konusu oldu.

    Oscar ödüllü efsane aktör Robert De Niro'nun, yeni filmi 'The Irishman'in çekimleri sırasında kameralara verdiği poz olay oldu.  New York'taki 'The Irishman'in setinde görüntülenen 74 yaşındaki oyuncu, bir suikast sahnesi için kamera karşısına geçti.

    Film çekimini takip etmeye devam eden basın mensupları daha sonra Robert De Niro'yu platform topuklu ayakkabılarla görüntüledi.

    Filmde 1.93 boyunda bir kiralık katili oynayan ünlü aktör, aslında 1.71 boyunda olunca çareyi dev platform topuklu ayakkabılarda buldu.

    İngiliz basınından Daily Mail ise bu görüntülerin ardından ünlü aktöre, "Ayakkabılardan inmek için asansöre gerek var mı?" yorumunu yaparak takıldı.

    Robert De Niro karizmayı fena çizdirdi

    Robert De Niro karizmayı fena çizdirdi

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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