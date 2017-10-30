Rizeli parfüm imparatoru

YAKLAŞIK 20 yıl önce Rize’den İstanbul’a gelen Musa Engin, bugün Türkiye’nin adeta kozmetik imparatoru oldu. Dünyanın önde gelen parfüm ve kozmetik markalarını Türkiye’ye getiren Engin Grup, 2016 yılında 1 milyar lira ciroya ulaştı. 2 binden fazla çalışana sahip şirket, P&G’nin Türkiye kozmetik, parfümeri ve internet kanalı distribütörlüğünü yaparken Calvin Klein, Davidoff, Versace, Bvlgari, Moschino, Clarins, Guerlain, Kenzo ve Missoni gibi parfüm, saç ve cilt bakım kategorilerini kapsayan 21 güzellik markasının da Türkiye temsilcisi. Şirket şimdi 100 milyon liralık yatırımla İstanbul’da dev bir depo kurarken, Azerbaycan’da da üretim çalışmaları için düğmeye bastı. Şirketin 20 yılda hızlı bir büyüme yakaladığını anlatan Musa Engin, başarı öyküsünü şöyle anlattı:

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

20 yıl önce Rize’de marketlere P&G ürünlerini satıyordum. İlk zamanlar Karadeniz’de uluslararası firmaların kozmetik ürünlerini satmak zordu. Çünkü Karadeniz insanı tutucuydu ve kişisel bakım ürünlerine çok fazla harcama yapmak istemiyordu. Ancak bu algıyı kırdık ve önemli satış rakamlarına ulaştık. Buradaki başarılı çalışmalarla Gürcistan ve Azerbaycan’a açıldık. 1998’de İstanbul’a geldim ve uluslararası firmalardan temsilcilikler aldık. Teknolojinin gelişimine de ayak uydurmamız gerekiyordu. Bunun için de çalışmalar yaptık. Sadece ürünü satmak değil, satış sonrası destek, görsel ve teknolojik uygulamalarımızla sektörde fark yarattık.

AZERBAYCAN’DA ÜRETİM PLANI

Profesyonel saç kozmetik ürünleri, lüks parfüm, deodorant, şampuan, bebek bezi ve hızlı tüketim ürünlerine talep artıyor. Engin Grup olarak Türkiye’de 20 bin noktaya hizmet sağlıyoruz. Sadece parfüm alanında yüzde 30’luk paya sahibiz. 2003 yılında Azerbaycan da Eczacıbaşı’nın distribütörlüğünü aldık. Burada işlerimizi nasıl büyütebiliriz diye planlar yaparken üretim alanına girmeyi düşündük. Eczacıbaşı’nın da desteği ile yıl sonunda hazır olması planlanan dev bir üretim tesisi kuruyoruz. Burada tuvalet kağıdı ve ıslak mendil üzerine ürünler üreteceğiz. Türkiye’de de çok önemli bir depo yatırımı planlıyoruz.”

KUAFÖRLERE DESTEK OLUYORUZ

TÜRKİYE’de profesyonellere de hizmet verdiklerinin altını çizen Engin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Engin, şu bilgileri verdi: “Sektörde 20 bine yakın kuaför olduğu tahmin ediliyor. Buradaki asıl amacımız kuaförlerin markalaşması, kurumsallaşması ve zincir şubelere ulaşması. Çünkü bu sektör dünyada böyle büyüyor.”