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    Rize'deki şiddetli yağışta 10 ev yıkıldı

    RİZE (AA)
    03.10.2017 - 20:13 | Son Güncelleme:

    Rize'de 5 gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışta 10 evin yıkıldığı tespit edildi.

    İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkisini azaltmasının ardından heyelan sebebiyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmaları hızlandırdı. 

    Karayolları ekipleri ise Çayeli-Kaptanpaşa ve Gündoğdu-Veliköy karayolunun heyelan olan kesimlerinde çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. 

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı üç ekip, yol, köprü ve menfez, İller Bankası ekipleri ise belediyelerin su ve kanalizasyon hasar tespiti için çalışma yürütüyor. 

    İl AFAD Müdürlüğü ekiplerinin bugün gerçekleştirdiği hasar tespit çalışmalarında 10 evin yıkıldığı belirlendi. Heyelan riski bulunan yerlerdeki 40 ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı. 

    Sağanak ve sel dolayısıyla 2 iş makinesi ile 20 aracın kullanılamaz hale geldiği, bir çay fabrikasının da selden zarar gördüğü tespit edildi. Toprak kayması nedeniyle 60 evin etrafının duvar örülerek desteklenmesine karar verildi. 

    Kentte 400 kişi ev ve arazisinde hasar tespit çalışması yapılması için ilgili kurumlara müracaat etti. 

    Kentte altyapı ve üst yapı hasar tespitinin yaklaşık bir ay süreceği belirtildi. 

    Etiketler: Rize , AFAD , yağmur , sağanak
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