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    Rize'de şiddetli yağış nedeniyle bir ilçede okullar tatil edildi, yol kapandı

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 08:33 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 08:33

    Rize’nin Çayeli ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve heyelan ve hasarlara yol açtı. Çamlıhemşin İlçesi'nde okullar 1 gün tatil edildi. Çamlıhemşin-Rize karayolu 10 km’sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

    Çamlıhemşin İlçesi'nde okullar tedbir amaçlı bir gün tatil edilirken, Çamlıhemşin-Rize karayolu 10 km’sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı yolu açma çalışmaları sürerken, bölgede bugün yağışın şiddetini arttıracağı öğrenildi.

    Rizede şiddetli yağış nedeniyle bir ilçede okullar tatil edildi, yol kapandı
    Çayeli İlçesi, Kaptanpaşa Köyü'nde de şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden olurken, Gülpınar Köyü'nde heyelan tehlikesi nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılan bir ev yıkıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, her iki ilçele bağlı çok sayıda köy yolu şiddetli yağış ve heyelanlar nedeniyle zarar gördü.

    Rizede şiddetli yağış nedeniyle bir ilçede okullar tatil edildi, yol kapandı

    Rizede şiddetli yağış nedeniyle bir ilçede okullar tatil edildi, yol kapandı

    Etiketler: Rize , şiddetli yağış , Çamlıhemşin , okullar tatil edildi , sel , Meteoroloji
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