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    Rize’de sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu

    FINDIKLI(Rize), (DHA)
    16.10.2017 - 14:47 | Son Güncelleme:

    RİZE’nin Fındıklı İlçesi’nde şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi’nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılan 53 yaşındaki Erol Çabuk kayboldu. AFAD ve AKUT ekipleri kaybolan Çabuk’u arama çalışması başlattı. Rize ve Artvin’de şiddetli yağış devam ediyor.

    Rize'nin Fındıklı ilçesinde dere kenarında odun toplarken sağanak nedeniyle seviyesi yükselen suya düşen kişi kayboldu.

    Alınan bilgiye göre, ilçedeki Çağlayan Deresi'nin kenarında odun toplayan Yüksel Çabuk (53), şiddetli yağış sonrası su seviyesinin yükselmesiyle birlikte suya düştü.

    Rize’de sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu

    Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, derede arama çalışması başlattı.

    Bu arada, şiddetli yağış nedeniyle il genelindeki bazı derelerde su seviyesinin yükseldiği, yer yer küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı öğrenildi.

     

     

    Etiketler: Sel , aşırı yağış
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