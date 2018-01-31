Rize'de keşfedildi! Solucana benziyor ama...

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi araştırma ekibi, Rize'nin İyidere ilçesindeki İyidere Deresi boyunda sürdürdüğü saha çalışmaları sırasında farklı bir balık türüne rastladı. Solucana benzeyen türün daha önce dünya bilim literatüründe bulunmadığı tespit edildi. Sadece bu bölgede yaşadığı belirlenen ve Deredokuz gözlüsü adı verilen tür, Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde, 350 farklı türü barındıran Balık Müzesinde sergileniyor.



NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA



Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Cüneyt Kaya, hidroelektrik santral projeleri nedeniyle keşfedilen balık türünün neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirterek, Fakültemiz tarafından, Rize’ye endemik olan ’Deredokuz gözlüsü’ adı verilen solucan şeklinde ilkel bir balık türü keşfettik. Bu tür sadece Rize ili İyidere ilçesindeki İyidere boylarında görülüyor. Ancak, hidroelektrik santral projeleri nedeniyle balık türünün nesli ciddi anlamda tükenme tehlikesi altında dedi.



’YENİ TÜR TANIMLAMASI 1.5 YIL SÜREBİLİYOR’



Fakültelerinin bugüne kadar 35 yeni balık türü tanımladığını ifade eden Cüneyt Kaya, şöyle konuştu:



Yeni bir tür tanımlarken o cinse ait özellikleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu uzun bir süreç gerektiriyor. Yeni bir türü ortaya çıkarmak için o türün diğer canlılarını incelemek ve onlardan farklı özellikleri olduğunu ispat etmek gerekiyor. Uluslararası hakemlerden bunlar test ediliyor, ya geçiriliyor ya da reddediliyor. Bu şekilde bir yeni türün tanımlanması 1.5 yıl sürebiliyor.